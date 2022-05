YB droht von Lugano eingeholt zu werden und braucht einen Sieg gegen St.Gallen

Wie du ohne Flug zum Surfen kommst – die besten Spots in und um die Schweiz

Es gibt doch Katzen in Venedig – und das Hockey holt den Touristen-Chronisten ein

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Diese 25 Werbeplakate sind so kreativ, da schaut man gerne zweimal hin

Macht Putin am Montag seinen grössten Fehler? 3 mögliche Optionen hat er am 9. Mai

YB-Fans sollen SBB-Extrazug demoliert haben – Auseinandersetzungen vor Spiel in Luzern

SVP-Herzog verzweifelt in der Organ-«Arena» und erhält Schelte von Berset

Moskau schickt ranghohe Offiziere an die Front – nur: Es scheint wenig zu nutzen

Rücktrittswelle von Gouverneuren in Russland ++ Selenskyj nimmt Malta in die Verantwortung

Cabral und Co. verliessen die Super League als Stars – und tun sich im Ausland schwer

Selten einmal verlassen so viele Aushängeschilder die Super League wie in diesem Winter. Die meisten sind noch nicht recht bei ihren neuen Vereinen angekommen. Was sagt das über die Schweizer Liga aus?

Die besten Fussballer ziehen weiter, wenn sich die Chance dazu bietet, in eine grössere, bessere Liga zu wechseln. Das ist das Los der Schweizer Super League, und zu einem guten Teil ist es auch ihr Zweck. Sie gilt als Ausbildungsliga, als Sprungbrett, angesiedelt eher am unteren Ende der Nahrungskette, die sich im internationalen Fussball herausgebildet hat.