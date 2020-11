National League: Servette gegen die ZSC Lions im Liveticker

Gotthardtunnel seit Stunden in beide Richtungen gesperrt

Der Gotthard-Tunnel ist am Freitag während rund fünf Stunden in beide Richtungen gesperrt gewesen. Grund war laut der Urner Polizei ein Software-Problem in der Lüftungssteuerung.

Deshalb sei die ganze Lüftung ausgefallen, sagte ein Polizeisprecher am Abend auf Anfrage. Die Sperrung habe von etwa 15.30 Uhr bis etwa 20.20 Uhr bestanden.

Es bildeten sich Staus. Laut Auskunft des Polizeisprechers betrug auf der Nordseite des Tunnels die Staulänge etwa vier Kilometer und vor dem Südportal etwa drei …