meist klar
DE | FR
burger
Sport
Liveticker

Super League: GC gegen YB live im Ticker und Stream

SRF 2 - HD - Live

Liveticker

Wird es wieder ein Torspektakel? GC empfängt die Young Boys + Kein Sieger auf der Schützenwiese

07.02.2026, 17:0007.02.2026, 20:18
Inhaltsverzeichnis
Liveticker GC – YBWinterthur – Lugano 1:1Sion – Luzern 0:0Die TabelleDie Torschützenliste

Liveticker GC – YB

Winterthur – Lugano 1:1

Der FC Lugano verpasst es, mit einem Sieg Druck auf den Super-League-Leader Thun auszuüben.

Der FC Winterthur schafft es in dieser Saison weiterhin nicht, zwei Siege aneinanderzureihen. Nach dem Erfolg gegen Lausanne am vergangenen Wochenende führte das Schlusslicht gegen Lugano dank des Treffers von Andrin Hunziker (61.) und spielte in Überzahl, weil Uran Bislimi kurz vor dem Gegentreffer vom Platz geflogen war. Durch einen von Anto Grgic verwandelten Penalty (80.) kam Lugano noch zum glücklichen Punkt.

Andrin Hunziker (FCW), mitte, jubelt nach seinem Treffer zum 1:0 beim Spiel der Fussball Super League zwischen dem FC Winterthur und dem FC Lugano am Samstag, 07. Februar 2026 auf der Schuetzenwiese i ...
Andrin Hunziker jubelt nach dem Führungstreffer mit der Bierkurve.Bild: keystone

Winterthur - Lugano 1:1 (0:0)
7100 Zuschauer. - SR Piccolo.
Tore: 61. Hunziker (Golliard) 1:0. 80. Grgic (Penalty) 1:1.
Winterthur: Kapino; Citherlet, Arnold, Durrer; Sidler (86. Dansoko), Kasami (86. Maksutaj), Jankewitz, Golliard (76. Schneider), Smith (76. Diaby); Buess (71. Maluvunu), Hunziker.
Lugano: Saipi; Zanotti, Kelvin, Papadopoulos (73. Koutsias); Cimignani, Bislimi, Grgic, Daniel Dos Santos (73. Bottani), Mahou (60. Mai); Behrens, Steffen (89. Kendouci).
Bemerkungen: 56. Gelb-Rote Karte gegen Bislimi.
Verwarnungen: 22. Grgic, 34. Steffen, 39. Mahou, 45. Bislimi, 60. Sidler, 74. Smith, 78. Diaby, 79. Jankewitz.

Sion – Luzern 0:0

In Sitten stand Luzern dem Sieg näher. Die beste Chance, das torlose Remis zwischen den beiden Mitte der Woche im Cup-Viertelfinal Gescheiterten zu verhindern, hatte Matteo di Giusto schon in der 8. Minute, als sein Schuss von der Latte abprallte.

Matteo Di Giusto (FCL) reagit, lors de la rencontre de football de Swiss Super League entre le FC Sion, FCS, et Luzern, FCL, ce samedi 7 fevrier 2026 au stade de Tourbillon a Sion. (KEYSTONE/Cyril Zin ...
Luzern wartet in diesem Jahr weiterhin auf den ersten Sieg.Bild: keystone

Sion - Luzern 0:0
8350 Zuschauer. - SR Blanco.
Sion: Racioppi; Hefti, Hajrizi, Kronig, Marquinhos Cipriano; Chipperfield (68. Kololli), Kabacalman (68. Diack), Baltazar Costa; Berdayes (68. Lukembila), Nivokazi (82. Boteli), Chouaref (92. Llukes).
Luzern: Loretz; Dorn, Freimann, Bajrami, Fernandes; Lucas Ferreira, Owusu, Abe (89. Winkler), Di Giusto (89. Karweina); von Moos (70. Kabwit), Villiger (82. Grbic).
Verwarnungen: 18. Freimann, 35. Villiger, 50. Dorn, 77. Hefti, 79. Lucas Ferreira, 91. Marquinhos Cipriano, 91. Grbic. (riz/sda)

Die Tabelle

Die Torschützenliste

Top Players list provided by Sofascore
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990
1 / 36
Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990
1989/90: Ivan Zamorano, FC St.Gallen, 23 Tore.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Dieser Comedian begeistert das Publikum – und das ohne ein Wort zu sagen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
«Es hätte 4000 Tote geben können»: Filippo Lombardi über 17 Jahre bei Ambri
Im Oktober kam es in Ambri zum Eklat. Sportchef Paolo Duca und Trainer Luca Cereda traten Knall auf Fall zurück. Auch Lombardi bot seinen Rücktritt an. Nun erzählt er, wieviele Schulden Ambri hat – und wieviel er investierte.
Sie haben am 15. Januar – unter Getöse – Ihren definitiven Rücktritt bekannt gegeben als Präsident des HC Ambri-Piotta. Wie geht es Ihnen heute?
Filippo Lombardi: Ich hatte schon seit einigen Monaten über einen Rücktritt nachgedacht. Nun bin ich deutlich entspannter als auch schon.
Zur Story