Kein Sieger auf der Schützenwiese

Winterthur – Lugano 1:1

Der FC Lugano verpasst es, mit einem Sieg Druck auf den Super-League-Leader Thun auszuüben.

Der FC Winterthur schafft es in dieser Saison weiterhin nicht, zwei Siege aneinanderzureihen. Nach dem Erfolg gegen Lausanne am vergangenen Wochenende führte das Schlusslicht gegen Lugano dank des Treffers von Andrin Hunziker (61.) und spielte in Überzahl, weil Uran Bislimi kurz vor dem Gegentreffer vom Platz geflogen war. Durch einen von Anto Grgic verwandelten Penalty (80.) kam Lugano noch zum glücklichen Punkt.

Andrin Hunziker jubelt nach dem Führungstreffer mit der Bierkurve. Bild: keystone

Winterthur - Lugano 1:1 (0:0)

7100 Zuschauer. - SR Piccolo.

Tore: 61. Hunziker (Golliard) 1:0. 80. Grgic (Penalty) 1:1.

Winterthur: Kapino; Citherlet, Arnold, Durrer; Sidler (86. Dansoko), Kasami (86. Maksutaj), Jankewitz, Golliard (76. Schneider), Smith (76. Diaby); Buess (71. Maluvunu), Hunziker.

Lugano: Saipi; Zanotti, Kelvin, Papadopoulos (73. Koutsias); Cimignani, Bislimi, Grgic, Daniel Dos Santos (73. Bottani), Mahou (60. Mai); Behrens, Steffen (89. Kendouci).

Bemerkungen: 56. Gelb-Rote Karte gegen Bislimi.

Verwarnungen: 22. Grgic, 34. Steffen, 39. Mahou, 45. Bislimi, 60. Sidler, 74. Smith, 78. Diaby, 79. Jankewitz.

Sion – Luzern 0:0

In Sitten stand Luzern dem Sieg näher. Die beste Chance, das torlose Remis zwischen den beiden Mitte der Woche im Cup-Viertelfinal Gescheiterten zu verhindern, hatte Matteo di Giusto schon in der 8. Minute, als sein Schuss von der Latte abprallte.

Luzern wartet in diesem Jahr weiterhin auf den ersten Sieg. Bild: keystone

Sion - Luzern 0:0

8350 Zuschauer. - SR Blanco.

Sion: Racioppi; Hefti, Hajrizi, Kronig, Marquinhos Cipriano; Chipperfield (68. Kololli), Kabacalman (68. Diack), Baltazar Costa; Berdayes (68. Lukembila), Nivokazi (82. Boteli), Chouaref (92. Llukes).

Luzern: Loretz; Dorn, Freimann, Bajrami, Fernandes; Lucas Ferreira, Owusu, Abe (89. Winkler), Di Giusto (89. Karweina); von Moos (70. Kabwit), Villiger (82. Grbic).

Verwarnungen: 18. Freimann, 35. Villiger, 50. Dorn, 77. Hefti, 79. Lucas Ferreira, 91. Marquinhos Cipriano, 91. Grbic. (riz/sda)

