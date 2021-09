Xhaka fehlt der Nati Corona-positiv

Die Schweiz muss im Testspiel gegen Griechenland auf Granit Xhaka verzichten. Der Captain wird am Mittwoch positiv auf das Coronavirus getestet.



Granit Xhaka wies am Mittwochmorgen Symptome auf. Der vorgenommene Schnelltest fiel negativ aus. Der daraufhin durchgeführte PCR-Test am Abend war dann allerdings positiv. Xhaka wurde im Teamhotel isoliert und hatte den ganzen Tag keinen Kontakt mit den Mitspielern.



Am Donnerstag soll ein weiterer PCR-Test vorgenommen werden. Danach dürfte auch klar werden, ob Xhaka am Sonntag im Spiel der WM-Qualifikation gegen Europameister Italien dabei sein kann.



Der Kantonsarzt des Kantons Baselland ordnete keine Quarantäne an, weil die übrigen Spieler alle entweder geimpft oder genesen sind. (sda)