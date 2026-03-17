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Heute hoffentlich ohne Schnee: Lugano könnte den Rückstand auf St.Gallen verkürzen
- Am Dienstagabend steht in St. Gallen das Spitzenspiel zwischen dem FCSG und Lugano an. Ursprünglich hätte die Partie der 30. Super-League-Runde am Samstag ausgetragen werden sollen. Starker Schneefall verhinderte jedoch die Durchführung.
- St. Gallen könnte mit einem Sieg Platz 2 festigen und Lugano und Basel auf acht Punkte distanzieren. Die Tessiner ihrerseits würden mit einem Dreier bis auf zwei Punkte an die Ostschweizer heranrücken und den Kampf um Platz 2 nochmals neu entfachen. Anpfiff ist um 19.00 Uhr. (riz/sda)