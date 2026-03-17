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Super League: St.Gallen gegen Lugano live im Stream und Ticker

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Heute hoffentlich ohne Schnee: Lugano könnte den Rückstand auf St.Gallen verkürzen

17.03.2026, 18:00
  • Am Dienstagabend steht in St. Gallen das Spitzenspiel zwischen dem FCSG und Lugano an. Ursprünglich hätte die Partie der 30. Super-League-Runde am Samstag ausgetragen werden sollen. Starker Schneefall verhinderte jedoch die Durchführung.
  • St. Gallen könnte mit einem Sieg Platz 2 festigen und Lugano und Basel auf acht Punkte distanzieren. Die Tessiner ihrerseits würden mit einem Dreier bis auf zwei Punkte an die Ostschweizer heranrücken und den Kampf um Platz 2 nochmals neu entfachen. Anpfiff ist um 19.00 Uhr. (riz/sda)

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Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990
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Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990
1989/90: Ivan Zamorano, FC St.Gallen, 23 Tore.
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Niederlage gegen die Lakers oder wie der SCB sein Publikum verhöhnt
Keine Emotionen, wenig Intensität, behutsames Tempo, kaum Härte und ein schmähliches 1:2 gegen die Lakers. Die Rechnung kann trotzdem aufgehen. Aber es gibt ein Problem: So verliert der SCB seine Identität und sein Publikum. Ausnahmsweise eine Polemik.
Eigentlich ist ja alles in Ordnung und nach wie vor ist alles möglich. Der SCB hat das Hinspiel gegen die Lakers nur 1:2 verloren und kann im Rückspiel am Mittwoch in Rapperswil-Jona den Viertelfinal gegen Davos doch noch erreichen. Ein Sieg mit zwei Toren Differenz genügt. Am 23. Januar haben die Berner auswärts die Lakers 2:0 besiegt. Es gibt also keinen Grund zur Panik. Und schon gar keinen zur Polemik.
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