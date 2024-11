Was haben diese vier Sportstars gemeinsam? Nicht viel, allerdings haben sich alle von ihnen schon eine kuriose Verletzung zugezogen. Diese und viele weitere Geschichten in der Bildstrecke:

HCD schlägt ZSC, der trotzdem wieder Leader ist – SCB unterliegt Fribourg nach Penaltys

Das Spitzenspiel in Zürich verloren die ZSC Lions gegen den HC Davos 2:3 in der Verlängerung. Michael Fora gelang in der Overtime 0,8 Sekunden vor Schluss der Siegtreffer. Zuletzt hatte der ZSC am 20. Januar mit 1:3 gegen Kloten ein Heimspiel verloren, danach reihte der Zürcher SC vor eigenem Anhang 25 Siege aneinander. Die Davoser gewannen dank Foras spätem Siegtor zum zehnten Mal in den letzten elf Runden.