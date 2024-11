Lindsey Vonn und Roger Federer sind seit langer Zeit gut befreundet. Bild: PHOTOPRESS

«Meine Zitrone hat jetzt mehr Saft» – was Federer mit dem Comeback von Vonn zu tun hat

Lindsey Vonn trainiert wieder mit dem Skiteam der Amerikaner. Im Interview mit der New York Times erzählt die 82-fache-Weltcupsiegerin, was Roger Federer mit dem Comeback zu tun hat.

Am Donnerstag gab Lindsey Vonn bekannt, dass sie in den Ski-Weltcup zurückkehren möchte. Wir berichteten darüber. Die 40-jährige Amerikanerin hatte im Jahr 2019 ihre Karriere beendet und setzte sich erst in diesem Frühling ein künstliches Knie ein.

Ihr Ziel sei es, noch in dieser Saison – vielleicht sogar im nächsten Monat – ihr Comeback zu geben. Mitte Dezember stehen die Rennen in ihrem Heimatland an. In Beaver Creek wird eine Abfahrt und ein Super-G gefahren.

In der New York Times berichtete Vonn, dass ein Gespräch mit Tennis-Legende Roger Federer sie zum Nachdenken brachte. Wie die Amerikanerin mitteilte, sagte Federer etwas sehr Prägendes für Vonn:

«Er sagte: ‹Ich habe jeden Tropfen aus der Zitrone gepresst, den ich hatte. Es gab nichts mehr, was ich geben konnte›.»

Diese Worte brachten die Abfahrts-Olympiasiegerin aus dem Jahr 2010 sehr zum Nachdenken, wie sie selbst sagte: «Ich hatte das Gefühl, dass ich das in meiner Karriere getan hatte. Ich habe mich so sehr angestrengt, wie ich konnte.»

In ihrer Karriere gewann Vonn viermal die grosse Kristallkugel. Bild: KEYSTONE

Doch nun hat Lindsey Vonn gemerkt, dass sie sich genug erholt hat und auch genug Motivation für das Comeback empfindet. Am Schluss des Beitrages der New York Times gab die vierfache Gesamtweltcupsiegerin zu Wort:

«Ich habe das Gefühl, dass meine Zitrone jetzt mehr Saft hat.»

Wie viel Saft wirklich wieder in Vonn steckt, wird sich dann auf der Rennstrecke zeigen. Nach dem Comeback von Marcel Hirscher wäre es die zweite ganz grosse Rückkehr in diesem Winter. (riz)