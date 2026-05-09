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Super League: Luzern gegen Servette im Liveticker

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Zwischen Luzern und Servette fallen fast immer viele Tore – auch heute?

09.05.2026, 19:30
  • Für Luzern und Servette ist die laufende Saison eigentlich schon gelaufen. Beide Teams können nicht mehr absteigen und haben noch drei Partien in dieser Spielzeit zu absolvieren. Es geht nur noch darum, welches Team die Relegation Group auf dem ersten Platz abschliessen wird.
  • Trotzdem können sich die Fans in Luzern wohl auf eine torfreudige Partie freuen. In den letzten neun Direktduellen sind immer mindestens drei Treffer gefallen.
  • Das Spiel startet um 20.30 Uhr und kann live bei watson im Ticker und Stream mitverfolgt werden. (riz)

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