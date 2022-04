Schweizer Cup: Luzern rettet sich in Lugano in die Verlängerung

Liveticker

Lugano kann in der Verlängerung wieder vorlegen – St.Gallen zum 6. Mal im Cupfinal

Yverdon – St.Gallen 0:2

Der FC St.Gallen wird seiner Favoritenrolle im Cup-Halbfinal beim unterklassigen Yverdon gerecht und steht zum zweiten Mal in Folge im Final. Die Treffer zum 2:0-Sieg schossen Jérémy Guillemenot und Jordi Quintilla zu Beginn der zweiten Halbzeit.

Mit Zürich und Lausanne waren in dieser Saison schon zwei Super-League-Teams in Yverdon gescheitert – St.Gallen war also gewarnt. Trotzdem fanden die Ostschweizer nur langsam ins Spiel. Das 1:0 fiel erst in der 52. Minute: Nach einer Hereingabe von Kwadwo Duah traf Guillemenot vor dem leeren Tor zunächst nur den Pfosten, von dort kam der Ball zurück in seine Füsse und im zweiten Versuch war er dann erfolgreich.

Die beiden St.Galler Tore in Yverdon. Video: SRF

So umständlich der Ball den Weg zum 1:0 ins Tor fand, so schwer tat sich der FC St. Gallen beim Zweitletzten der Challenge League. Der Favorit wirkte nervös und unsicher. Nie konnte er dauerhaft Druck erzeugen. Die wenigen guten Torchancen in der ersten Halbzeit vereitelte Yverdons Goalie Kevin Martin mit viel Klasse bei einem abgefälschten Schuss von Quintilla und mit Glück im Duell gegen Duah.

Peter Zeidler: «Wir waren sehr nervös in der ersten Halbzeit. Auch der Start in die zweite Halbzeit gelang uns nicht optimal. Das 1:0 war dann eine Befreiung.»

Yverdon-Goalie Martin hält in der 1. Halbzeit alles. Video: SRF

Nach der Pause war St.Gallen effizienter und belohnte sich für seine mit Abstand beste Phase: Jordi Quintilla traf sechs Minuten nach dem ersten Tor und drei Minuten nach dem Lattenschuss von Patrick Sutter zum 2:0. Der von Basel zurückgekehrte Mittelfeldspieler zirkelte einen Freistoss perfekt an der nicht optimal gestellten Mauer vorbei.

Die Anspannung des in diesem Jahr so überzeugenden FC St. Gallen löste sich auch mit dem Zweitore-Vorsprung nicht. Yverdon mit seinen vielen routinierten Spielern und seinem Trainer Uli Forte, Cupsieger mit dem FCZ und GC, tat sein Möglichstes und drückte in der der letzten halben Stunde auf den Anschlusstreffer, ohne dabei aber zu den ganz gefährlichen Torchancen zu kommen. Vor der Kulisse von 4500 Zuschauern – so vielen wie seit 16 Jahren nicht mehr – blieb die grosse Spannung schliesslich aus.

Görtler: «Am 15. Mai wird halb St. Gallen in Bern sein.» Video: SRF

Peter Zeidler: «Es ist ein grosser Moment für die Spieler, das Team und die Fans. Wir haben uns nach der Niederlage gegen Luzern im letzten Jahr gesagt, wir wollen die Finalqualifikation wiederholen, wenn Fans ins Stadion dürfen. Wir freuen uns auf ein Fest.»

Forte: «Das Out tut schon weh.» Video: SRF

St.Gallen steht am 15. Mai zum sechsten Mal in einem Cupfinal. Nur einmal konnte man auch den Titel holen (1969). Im letzten Jahr unterlag die Mannschaft von Peter Zeidler dem FC Luzern.

Yverdon - St.Gallen 0:2 (0:0)

4500 Zuschauer. - SR Fähndrich.

Tore: 54. Guillemenot (Duah) 0:1. 60. Quintilla 0:2.

Yverdon: Martin; Sauthier, Hajrovic (46. Eleouet), Rodrigues, Gétaz; Ninte (11. Malula), Zock (60. Lusuena), Silva; Fargues (71. Kabacalman); Koné, Beleck (60. Beyer).

St.Gallen: Watkowiak; Sutter, Stergiou, Maglica, Schmidt (86. Cabral); Görtler, Quintilla, von Moos; Ruiz (74. Fazliji); Guillemenot (74. Toma), Duah (86. Schubert).

Bemerkungen: Yverdon ohne Salvi und Le Pogam (beide verletzt). St. Gallen ohne Münst, Stillhart und Witzig (alle verletzt). 57. Lattenschuss von Sutter. Verwarnungen: 29. Schmidt (Foul). 50. Fargues (Foul). 67. Lusuena (Foul). 70. Gétaz (Unsportlichkeit). (pre/sda)

Zum zweiten Mal in Serie im Cupfinal: St.Gallen ist zum Cup-Monster geworden. Bild: keystone