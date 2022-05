Die Zweitrundenpartie von Jil Teichmann hat gegen Olga Danilovic (WTA 172) hat begonnen. In Paris hat die 21-jährige Serbin, die in der Akademie von Novak Djkovic trainiert, in der Qualifikation unter anderem die gebürtige Baslerin Rebeka Masarova sowie Simona Waltert ausgeschaltet und in Runde 1 die Ungarin Dalma Galfi niedergerungen. Im Duell der beiden Linkshänderinnnen ist Teichmann dennoch die klare Favoritin.

Bild: keystone