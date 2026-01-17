wechselnd bewölkt-2°
Sport
Motorsport

Rallye Dakar: Ricky Brabec biegt falsch ab – und verliert um 2 Sekunden

Rider Ricky Brabec of the U.S. reacts after the thirteenth stage with a start and finish in Yanbu, Saudi Arabia, Saturday, Jan.17, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) Ricky Brabec
Dumm gelaufen: Ricky Brabec.Bild: keystone

Töff-Fahrer biegt falsch ab – und verliert Rallye Dakar um zwei Sekunden

Die Motorrad-Konkurrenz der legendären Rallye Dakar endet am Samstag dramatisch. Nach 49 Rennstunden trennt den Gewinner und den Zweitplatzierten die Winzigkeit von zwei Sekunden.
17.01.2026, 11:2717.01.2026, 11:27
Ralf Meile
Ralf Meile

«Ich fühle mich schrecklich. Wir haben die ganze Woche hart gekämpft.» Ricky Brabec war bedient. «Zwei Sekunden – das ist knapp. So ist Motorsport.»

Der 34-jährige Amerikaner musste im saudiarabischen Yanbu in den sauren Apfel beissen. Soeben hatte der Honda-Fahrer seinen dritten Gesamtsieg bei der Rallye Dakar nach 2020 und 2024 haarscharf verpasst.

Rider Ricky Brabec competes during the eighth stage of the Dakar Rally with a start and finish at Wadi Ad Dawasir, Saudi Arabia, Monday, Jan.12, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) Saudi Arabia Dakar Rall ...
Brabec in der saudischen Wüste.Bild: keystone

In der Schlussphase der 105 Kilometer langen letzten Etappe war Brabec ein Navigationsfehler unterlaufen. «Zwei Kilometer vor dem Ziel … ich weiss nicht … ich habe die falsche Linkskurve genommen», sagte er «motorsport.com».

Das war die unerwartete Chance seines Herausforderers Luciano Benavides. Der Argentinier sagte im Ziel, er verstehe nicht, was gerade passiert sei. «Im letzten Kilometer hat er einen Fehler gemacht, und ich habe es richtig gemacht. Das ist unglaublich.»

Rider Luciano Benavides of Argentina celebrates after the thirteenth stage with a start and finish in Yanbu, Saudi Arabia, Saturday, Jan.17, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) Luciano Benavides
Der unerwartete Sieger: Luciano Benavides.Bild: keystone

Der 30-jährige Benavides gewann mit dem knappsten Vorsprung in der Geschichte der Rallye Dakar. Ihm gelang damit, was sein älterer Bruder Kevin Benavides 2023 schaffte, nämlich das legendäre Rennen auf einer KTM zu gewinnen. Kevin hatte zwei Jahre vorher auch schon auf einer Honda triumphiert.

Die Rallye Dakar, die als Paris–Dakar bekannt geworden war, findet seit 2020 in Saudi-Arabien statt. Das Rennen umfasst einen Prolog und 13 Etappen. Bei den Autos führt vor der letzten Etappe Nasser Al-Attiyah aus Katar mit 16 Minuten Vorsprung auf den Spanier Nani Roma.

