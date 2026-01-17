Nebel-3°
Ski live im SRF Stream und Ticker: Weltcup-Abfahrt der Frauen, Tarvisio

Können die Schweizer Fahrerinnen reüssieren – und siegt Vonn erneut?

17.01.2026, 09:0217.01.2026, 09:57

Rennstart 10.45 Uhr

Die Startliste:
1 Marte Monsen NOR
2 Ilka Stuhec SLO
3 Nicol Delago ITA
4 Corinne Suter SUI
5 Nina Ortlieb AUT
6 Kira Weidle-Winkelmann GER
7 Mirjam Puchner AUT
8 Laura Pirovano ITA
9 Ester Ledecka CZE
10 Sofia Goggia ITA
11 Lindsey Vonn USA
12 Kajsa Vickhoff Lie NOR
13 Emma Aicher GER
14 Conny Hütter AUT
15 Breezy Johnson USA
16 Ariane Rädler AUT
17 Malorie Blanc SUI
18 Jacqueline Wiles USA
19 Romane Miradoli FRA
20 Jasmine Flury SUI
21 Janine Schmitt SUI
26 Delia Durrer SUI
28 Priska Ming-Nufer SUI
38 Jasmina Suter SUI
40 Joana Hählen SUI​

Alle Weltcupstände:

Ski-Alpin-Ranglisten: Wer im Gesamtweltcup führt – und wer in den Disziplinen

Alle Rennen und Resultate:

Damit du kein Skirennen verpasst: Der komplette Weltcup-Kalender 2025/26
