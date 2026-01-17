Eine stimmungsvolle weiss-blau-rote Wand in Oslo. Bild: keystone

Hurra, das ganze Land ist da! Färöer-Fans begeistern gegen die Schweiz

Rund 55'000 Menschen leben auf den Färöer-Inseln. Zwölf Prozent von ihnen reisen an die Handball-EM mit und sehen zum Auftakt ein Unentschieden gegen die Schweiz.

Ralf Meile Folge mir

Mehr «Sport»

Aus dem Fussball kennt man den Schlachtruf: «Hurra, das ganze Dorf ist da!» Er ist – je nachdem von wem er gesungen wird – selbstironisch oder spöttisch gemeint.

An der Handball-EM stellten Zuschauer am Freitagabend fest: «Hurra, das ganze Land ist da!» Nämlich die Färöer-Inseln.

Die Zusammenfassung der Partie. Video: SRF

Sagenhafte 6500 Anhängerinnen und Anhängern begleiteten das Team von den Schafsinseln. Das entspricht mehr als zehn Prozent der gesamten Einwohner des Landes. Unter anderem in 26 Charterflügen reisten Handballfans in die norwegische Hauptstadt Oslo, wo sie die Auftaktpartie gegen die Schweiz zu einem gefühlten Heimspiel machten.

Der Schweizer Nationaltrainer Andy Schmid sprach von einem «Stresstest für die ganze Mannschaft vor dieser Kulisse». Sein Team habe nach einem zwischenzeitlichen 13:19-Rückstand Comeback-Qualitäten an den Tag gelegt, «dafür habe ich grossen Respekt».

Die packende Schlussphase der Partie. Video: SRF

Am Ende trennten sich die Schweiz und die Färöer Inseln 28:28, weil den Nordländern drei Sekunden vor der Schlusssirene am starken Goalie Nikola Portner vorbei der Ausgleich gelang. «Natürlich hätte ich lieber zwei Punkte, aber wir nehmen auch den einen», sagte Schmid im SRF-Interview.

Die Färöer begeistern mit einem Doppel-Flieger. Video: SRF

Für die Schweiz geht die EM am Sonntag (20.30 Uhr) gegen Slowenien weiter. Dritter Vorrundengegner ist dann am Dienstag Montenegro.