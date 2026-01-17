Nebel-3°
DE | FR
burger
Sport
Handball

Handball-EM: Tausende Färöer-Fans in Oslo begeistern gegen die Schweiz

epa12654164 Supporters of Faroe Islands cheer during the Men&#039;s EHF EURO 2026 handball match between Faroe Islands and Switzerland, in Baerum, Norway, 16 January 2026. EPA/Cornelius Poppe NORWAY O ...
Eine stimmungsvolle weiss-blau-rote Wand in Oslo.Bild: keystone

Hurra, das ganze Land ist da! Färöer-Fans begeistern gegen die Schweiz

Rund 55'000 Menschen leben auf den Färöer-Inseln. Zwölf Prozent von ihnen reisen an die Handball-EM mit und sehen zum Auftakt ein Unentschieden gegen die Schweiz.
17.01.2026, 10:2617.01.2026, 10:26
Ralf Meile
Ralf Meile

Aus dem Fussball kennt man den Schlachtruf: «Hurra, das ganze Dorf ist da!» Er ist – je nachdem von wem er gesungen wird – selbstironisch oder spöttisch gemeint.

An der Handball-EM stellten Zuschauer am Freitagabend fest: «Hurra, das ganze Land ist da!» Nämlich die Färöer-Inseln.

Die Zusammenfassung der Partie.Video: SRF

Sagenhafte 6500 Anhängerinnen und Anhängern begleiteten das Team von den Schafsinseln. Das entspricht mehr als zehn Prozent der gesamten Einwohner des Landes. Unter anderem in 26 Charterflügen reisten Handballfans in die norwegische Hauptstadt Oslo, wo sie die Auftaktpartie gegen die Schweiz zu einem gefühlten Heimspiel machten.

Der Schweizer Nationaltrainer Andy Schmid sprach von einem «Stresstest für die ganze Mannschaft vor dieser Kulisse». Sein Team habe nach einem zwischenzeitlichen 13:19-Rückstand Comeback-Qualitäten an den Tag gelegt, «dafür habe ich grossen Respekt».

Die packende Schlussphase der Partie.Video: SRF

Am Ende trennten sich die Schweiz und die Färöer Inseln 28:28, weil den Nordländern drei Sekunden vor der Schlusssirene am starken Goalie Nikola Portner vorbei der Ausgleich gelang. «Natürlich hätte ich lieber zwei Punkte, aber wir nehmen auch den einen», sagte Schmid im SRF-Interview.

Die Färöer begeistern mit einem Doppel-Flieger.Video: SRF

Für die Schweiz geht die EM am Sonntag (20.30 Uhr) gegen Slowenien weiter. Dritter Vorrundengegner ist dann am Dienstag Montenegro.

13 Dinge, die man über Grönland wissen darf
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
21 Inseln, die zum Träumen einladen
1 / 20
21 Inseln, die zum Träumen einladen
Die Inselgruppe der Lizard Islands gehört zum Great Barrier Reef. Sowohl auf dem Land, als auch im Wasser gibt es hier einiges zu sehen. Ausser ein paar Wissenschaftlern und Hotelpersonal lebt niemand auf den Inseln. bild: imgur
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Dieses Video beweist, wie schlau Schafe wirklich sind
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Ski-Weltcuprennen in Crans-Montana mit stark reduziertem Rahmenprogramm
Die alpinen Weltcup-Rennen in Crans-Montana vom 30. Januar bis 1. Februar 2026 werden wie geplant durchgeführt. Das Organisationskomitee, Swiss-Ski und der Weltverband FIS entschieden jedoch, infolge der tragischen Ereignisse in der Silvesternacht das Rahmenprogramm deutlich zu reduzieren.
Zur Story