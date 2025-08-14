sonnig32°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Saudi-Arabien wechselt Strategie: Junge Fussballer statt Altstars holen

epa11675283 Cristiano Ronaldo of Al-Nassr enters the pitch for the AFC Champions League soccer match between Esteghlal FC and Al Nassr FC in Dubai, United Arab Emirates, 22 October 2024. EPA/ALI HAIDE ...
Der grösste Star der Liga: Der 40-jährige Cristiano Ronaldo.Bild: keystone

Die Saudis haben ihre Strategie geändert – immer mehr junge Spieler wechseln in die Wüste

Weniger Altstars, mehr Talente: Saudi-Arabien will seinen Fussball-Ligen mehr Prestige verschaffen. Dafür setzen die Klubs auf eine neue Strategie.
14.08.2025, 17:3014.08.2025, 17:30
Niklaus Graeber / dpa
Mehr «Sport»

Riad statt München: Dass Kingsley Coman im besten Fussballalter nach Saudi-Arabien wechseln wird, hatten zum Beginn dieses Sommers weder der Spieler noch der FC Bayern erwartet. Der deutsche Rekordmeister plante weiter mit dem Franzosen, der selbst schon seinen Verbleib angekündigt hatte. Dass der Klub Al-Nassr (wo noch Comans Medizincheck aussteht) jedoch mit einem hohen Gehalt lockte, sorgte bei dem 29-Jährigen für ein Umdenken – und ist nicht das einzige Beispiel für die neue Strategie, den die finanziell stark vom Staat unterstützte saudische Liga mittlerweile verfolgt.

FOTOMONTAGE: Einigung erzielt Coman steht kurz vor einem Wechsel zu Al-Nassr nach Saudi Arabien. ARCHIVFOTO Kingsley COMAN Bayern Muenchen, Aktion,Einzelbild,angeschnittenes Einzelmotiv,Portraet,Portr ...
Kingsley Comans Wechsel ist praktisch durch.Bild: www.imago-images.de

Lange hatten vor allem aussortierte Altstars für Aufsehen gesorgt, die sich im Spätherbst ihrer Karrieren einen Geldregen abholten. Ex-Weltfussballer Cristiano Ronaldo etwa wechselte 2023 als 37-Jähriger in den Golfstaat. Auch für den beim FC Bayern aussortierten Sadio Mané oder Brasiliens verletzungsanfälligen Dribbelkünstler Neymar, bei ihren Wechseln damals 31-jährig, gab es in Europa angesichts hoher Gehaltsforderungen kaum noch Abnehmer.

Spieler unter 30

Zuletzt finden sich unter den Neuzugängen der saudischen Klubs dagegen andere Geburtsjahre wieder. Darwin Nuñez wurde in diesem Sommer auch mit dem italienischen Meister SSC Neapel in Verbindung gebracht, der 26-Jährige vom FC Liverpool entschied sich jedoch für den saudischen Erstligisten Al-Hilal. Auch der Wechsel des bisherigen Stuttgarters Enzo Millot, im Alter von 23 Jahren sogar noch weit von den besten Jahren entfernt, zu Al-Ahli überraschte viele Fans.

Dazu kommen immer mehr Talente, die sich noch vor dem grossen Durchbruch aus Europa verabschieden. Das Sturmtalent Jhon Duran war erst 21-jährig, als der Kolumbianer im Januar von Aston Villa zum Ronaldo-Club Al Nassr wechselte. Der damals 21-jährige Marcos Leonardo wechselte im Sommer 2024 zu Al-Hilal, obwohl er bei Benfica Lissabon in der portugiesischen Liga erst dreimal von Beginn weg gespielt hatte. In Saudi-Arabien trumpft der Brasilianer auf; bei der Klub-WM traf er beim Überraschungssieg gegen Manchester City doppelt.

Al Nassr&#039;s Jhon Duran, left, looks to shoot against Kawasaki Frontale during a AFC Champions League Elite semifinal soccer match against Al Nassr at Alinma Stadium in Jeddah, Saudi Arabia, Wednes ...
Jhon Duran in der Champions League gegen Kawasaki Frontale.Bild: keystone

Liga steuert Transferpolitik der Klubs

Dass es bei den Verpflichtungen einen Strategiewechsel gegeben hat, versteckt die Saudi Pro League (SPL) nicht. Ein 2023 angekündigtes Programm taufte die Liga auf «Player Acquisition Centre of Excellence» (PACE), was sich etwa als Spielerkauf-Zentrum der Extraklasse übersetzen lässt.

Den Plänen zufolge wird die Transferpolitik aller 18 Klubs unter dem Dach der Liga organisiert. Damit sollen teure Vertragsauflösungen vermieden – und der Altersdurchschnitt gesenkt werden. Vor zwei Jahren lag der Altersschnitt der «Legionäre» bei 29. Die Liga will diesen Durchschnitt senken, denn die Saudi Pro League soll zu den besten zehn Ligen der Welt aufsteigen.

345 Menschen hingerichtet

Ein ambitioniertes Ziel, das in der Strategie von Saudi-Arabien aber eine zentrale Rolle spielt. Unter Führung des faktischen Herrschers Mohammed bin Salman treibt das Land seit Jahren eine umfassende Wirtschaftsreform namens «Vision 2030» voran, mit der das Land weniger abhängig vom Öl werden soll. Dazu gehören die Öffnung für Tourismus und Unterhaltung, die in dem streng konservativen Königreich über Jahrzehnte verboten war, aber auch der Fokus auf den Sport.

Wie Saudi-Arabien mittels Sportswashing sein Image aufpolieren will

Laut Kritikern geht es der Regierung in Riad neben den wirtschaftlichen Zielen aber auch darum, ihr eigenes Image mit Hilfe von sogenanntem Sportswashing aufzubessern. Denn trotz einiger Reformen stellen Menschenrechtler dem Land, das nach der Tötung des Journalisten Jamal Khashoggi international Schlagzeilen machte, immer wieder ein mieses Zeugnis aus.

Im letzten Jahr wurden in Saudi-Arabien 345 Menschen hingerichtet – laut einem Bericht der Menschenrechtsorganisation Amnesty so viele wie seit mehr als drei Jahrzehnten nicht mehr. Darunter seien viele ausländische Staatsbürger, die wegen Drogendelikten verurteilt wurden, aber auch regierungskritische Journalisten.

Gründung einer Frauenliga

Im Rahmen der teilweisen Öffnung wurden auch Frauen mehr Rechte eingeräumt, die Sport seit 2017 öffentlich ausüben und an Wettkämpfen teilnehmen dürfen. Bei internationalen Wettbewerben sind saudische Frauen schon länger dabei, aber erst durch die jüngsten Reformen im Land wird Frauensport auch in breiteren Teilen der Gesellschaft akzeptiert und ausgeübt. Seit 2022 gibt es auch eine professionelle Fussball-Liga, in der künftig auch Dzsenifer Marozsan spielt. Die langjährige deutsche Nationalspielerin wechselte in diesem Sommer zu Al-Qadsiah.

FOOTBALL : Olympique Lyonnais f
Dzsenifer Marozsan zog es vom Spitzenklub Olympique Lyon in die Wüste.Bild: www.imago-images.de

Trotz der Lockerungen bleiben die Frauenrechte weiterhin so stark beschränkt wie in nur wenigen anderen Ländern. Bei vielen Entscheidungen benötigen Frauen weiterhin die Erlaubnis eines männlichen Vormunds. Frauen müssen ihrem Ehemann laut Gesetz auch «in angemessener Weise gehorchen» – andernfalls riskieren sie das Recht auf finanzielle Unterstützung.

Wenn die Reue kommt

Trotz der kritischen Stimmen macht Saudi-Arabien im Sport munter weiter. Der Wüstenstaat wird 2034 die Fussball-WM ausrichten. Der saudische Staatsfonds PIF hält in der heimischen Liga bei mehreren Clubs die Mehrheit und übernahm 2021 den Premier-League-Club Newcastle United (mit Fabian Schär). Auch im Golf, Tennis, Motor- und Kampfsport investiert der Staat enorme Summen.

Finanziell können sich weder Spieler noch Klubs den verlockenden Summen kaum entziehen. Millot soll bei Al-Ahli rund 10 Millionen Euro im Jahr verdienen – und das ohne Abzüge, da in Saudi-Arabien keine Einkommensteuer erhoben wird. Auch der VfB Stuttgart nimmt mit einer Ablöse von 30 Millionen Euro mehr Geld ein als erwartet. Für 10 Millionen Euro weniger hätte Millot wohl per Ausstiegsklausel wechseln können, die aber nur für Klubs aus den europäischen Top-Ligen gültig war.

Ob Saudi-Arabien sich mit den eigenen Ambitionen langfristig durchsetzt und Spieler wie Enzo Millot im Golfstaat glücklich werden, bleibt abzuwarten. Wie schnell junge Spieler die Entscheidung trotz der Riesengehälter bereuen können, zeigt das Beispiel von Jhon Duran.

Nur sechs Monate nach seinem Wechsel (für 77 Millionen Euro) ist der Kolumbianer schon wieder weg von Al-Nassr. Er spielt seit diesem Sommer auf Leihbasis bei Fenerbahce.

Fenerbahce&#039;s Jhon Duran celebrates his side&#039;s second goal during a Champions League third qualifying round second leg soccer match between Fenerbahce and Feyenoord at the Ulker stadium, in I ...
Jhon Duran schiesst seine Tore nun für Fenerbahce.Bild: keystone

Katars Masterplan

Auch Katar, der WM-Gastgeber 2022, will es im Fussball weiter wissen. Dem Vernehmen nach holt es nun viele junge Spieler ins Land mit der Absicht, diese je nach Entwicklung einzubürgern, um eine bessere Nationalmannschaft zu haben.

Der 21-jährige deutsche Torhüter Robert Kwasigroch wechselte deshalb kürzlich zum Zweitligisten Al-Markhiya. Sein Berater sagte, er habe die Ambition «eines Tages Nationaltorhüter von Katar zu werden». Die FIFA erlaubt Nationenwechsel, wenn ein Spieler kein A-Länderspiel bestritten und mindestens fünf Jahre ununterbrochen in der neuen Heimat gelebt hat. (ram/sda/dpa)

Mehr Fussball:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Und jetzt: 32 absurde Zensuren aus Saudi Arabien
1 / 33
Und jetzt: 32 absurde Zensuren aus Saudi Arabien
Aaah ... Die Eva im Paradies. So sieht Shakira auf dem Original ihres Albums «Oral Fixation – Volume 2» aus. bild: wikipedia
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Trump besucht Saudi-Arabien – und wird mit Y.M.C.A. und mobilem McDonald's empfangen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Entwürfe für neue Schweizer Banknoten sind da – welche gefallen dir am besten?
2
Das sind die beliebtesten Badis der Schweiz
3
Die Tesla-Verkäufe in Europa sind im freien Fall und die Probleme fangen erst gerade an
4
Weil Ferien auch fail sind: ein kleines, lustiges Special für alle Daheimgebliebenen
5
Zoo erhält nach Aufruf erste Tierspenden – Mutter verfüttert Pony ihrer Tochter an Löwen
Meistkommentiert
1
Real Madrid blättert 45 Mio. Euro für Mastantuono hin +++ So viel kassiert YB für Athekame
2
«Schlicht nicht für Frauen geschaffen» – Präsident des FC Horw über Frauenfussball
3
Diese Stadt verbannt ab jetzt Abgasschleudern von der Strasse
4
Der Bundesrat will den Bau von neuen AKWs in der Schweiz wieder erlauben
5
watson-Umfrage zeigt: SVP-Halbierungsinitiative auf der Kippe
Meistgeteilt
1
Kreml nennt Zeit und Delegation für Alaska-Treffen +++ Situation bei Pokrowsk stabilisiert
2
Deutsche Rüstungsfirma Renk könnte Lieferstopp nach Israel umgehen
3
Wie soll die Schweiz auf die US-Zölle reagieren? Das meint die Bevölkerung
4
Patrouille Suisse trainiert am kommenden Montag über Bleienbach
5
Kein Fixpreis, keine Volksabstimmung – das Wichtigste aus der Pressekonferenz zum F-35
Wie einst Hitler und Putin – Donald Trump reisst sich den Sport unter den Nagel
2028 wird Los Angeles mit den Olympischen Spielen zum Zentrum des Weltsports. Doch Donald Trumps Pläne werfen einen langen politischen Schatten auf das Ereignis.
Bei Olympischen Spielen geht es darum, schneller, geschickter, präziser, stärker zu sein als alle anderen. Darum, besser zu sein und den Gegner zu bezwingen. Zugleich verbindet der Sport und bringt Menschen zusammen – und zwar egal, woher sie kommen, welche Hautfarbe sie haben oder woran sie glauben.
Zur Story