Rennen gewonnen, WM verloren: Max Verstappen. Bild: keystone

«Dummes Grinsen» – Verstappen schiesst nach Niederlage im Titelrennen zurück

Der entthronte Formel-1-Weltmeister reagiert nach dem letzten Saisonrennen gereizt auf eine Frage. Thema: Ein Aussetzer vor wenigen Monaten, der am Ende vielleicht sogar entscheidend war.

David Digili / t-online

Ein Artikel von

Nach vier Weltmeistertiteln in Folge für Max Verstappen hat Lando Norris die Serie des Red-Bull-Piloten durchbrochen. In einem packenden Saisonfinale entthronte der McLaren-Fahrer den Niederländer. Im Gesamtranking lag Verstappen nach einer furiosen Aufholjagd in den letzten Rennen am Ende nur noch zwei Punkte hinter Norris.

Nach dem Grand Prix von Abu Dhabi sass Verstappen, dessen Sieg am Ende nicht zum Titel ausreichte, auf der Pressekonferenz Rede und Antwort. Und dort kam es zu einem hitzigen Moment.

Ein Reporter vom britischen «Guardian» fragte den entthronten Weltmeister, wie er angesichts der mit nur zwei Punkten Unterschied entschiedenen WM nun auf das Rennen in Barcelona zurückblicke und ob er etwas daran bereue.

«Ich wusste, dass das kommt»

Verstappen reagierte sofort gereizt: «Sie haben all die anderen Dinge vergessen, die in meiner Saison passiert sind. Sie erwähnen nur Barcelona» antwortete der Niederländer.

Rückblick: Verstappen ging in Spanien in ein umkämpftes Duell mit Mercedes-Pilot George Russell – und rammte den Briten wutentbrannt. Für die Aktion bekam der Red-Bull-Pilot, für den es im Rennen ohnehin schon nicht gut lief, schliesslich auch noch eine Zehn-Sekunden-Strafe zugesprochen und fiel noch weiter zurück. Den Lauf beendete er auf Platz zehn.

«Ich wusste, dass das kommen würde», antwortete Verstappen nun auf die Reporterfrage. Darauf herrschte kurz Stille im Raum. Dann legte der 28-Jährige noch nach: «Und jetzt schauen Sie mich mit so einem dummen Grinsen an.»

Allerdings fasste er sich schnell wieder. «Das ist Teil des Rennsports», fuhr Verstappen fort. «Die Weltmeisterschaft wird über 24 Rennen entschieden.» Dann erwähnte er noch die Saison-Schlussphase, in der durch starke Rennleistungen und zusätzliche Patzer von McLaren der zwischenzeitliche 104-Punkte-Rückstand auf 12 Zähler vor dem Saisonfinale zusammenschrumpfte. «Sie hätten auch durchaus zu den verfrühten Weihnachtsgeschenken fragen können, die ich erhalten habe. Aber das haben Sie nicht.» (ram/t-online)