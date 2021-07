Sport

Formel 1: Max Verstappen gewinnt ersten Sprint in Silverstone



Formel 1, GP von Silverstone (Sprint) 1. Max Verstappen (NED), Red-Bull

2. Lewis Hamilton (GBR), Mercedes +1,430

3. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes +6,072

13. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo +50,677 15. Antonio Giovinazzi (ITA), Alfa Romeo +53,225

Hamilton dank Blitzstart überholt – Verstappen gewinnt ersten Formel-1-Sprint

Max Verstappen im Red Bull gewinnt in Silverstone das erste Sprintrennen in der Formel 1 vor Lewis Hamilton im Mercedes. Der Niederländer sichert sich damit auch die Pole-Position für den Grand Prix von Grossbritannien am Sonntag.

Die Entscheidung im Duell Verstappen vs. Lewis Hamilton fiel auf den ersten Metern, als der Niederländer den vom besten Startplatz losgefahrenen Weltmeister zu überholen vermochte. Als Führender kontrollierte der WM-Leader das Rennen während der 17 Runden sicher.

Verstappen wurde für seinen Sieg nicht nur mit der Pole-Position, seine vierte in Folge, für den Grand Prix belohnt. Er erhält auch drei WM-Punkte gutgeschrieben, Hamilton zwei. Dessen Teamkollege Valtteri Bottas, der den Sprint etwas überraschend mit (gebrauchten) Reifen der weichsten Sorte bestritt, holte einen Punkt. In der WM-Wertung führt Verstappen nun mit 33 Punkten Vorsprung vor Hamilton.

Kimi Räikkönen, der sich ebenfalls für die weichsten Pneus entschied und beim Start vier Plätze gutmachte, und Antonio Giovinazzi beendeten die Premiere in den Autos des Teams Alfa Romeo als Dreizehnter und Fünfzehnter. (pre/sda)

