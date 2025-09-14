Mathias Flückiger landet knapp neben dem Podest. Bild: keystone

Enttäuschung zum WM-Abschluss: Schweizer-Mountainbiker verpassen die Medaillen ganz knapp

Wie bitter ist denn das: Die Schweizer-Mountainbiker verpassen an der Heim-WM im olympischen Cross-Country die Medaillen ganz knapp. Luca Schätti und Mathias Flückiger müssen sich im Sprint um Bronze dem Franzosen Victor Koretzky geschlagen geben. Gold sichert sich Alan Hatherly vor dem überraschenden Italiener Simone Avondetto.

Weltmeister Heatherly aus Südafrika liess seiner Konkurrenz keine Chance und fuhr mit einem riesigen Vorsprung über die Ziellinie. In seinem letzten WM-Rennen war Nino Schurter nicht in den Medaillenkampf involviert. (riz/sda)

Mehr folgt in Kürze...