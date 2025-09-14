Enttäuschung zum WM-Abschluss: Schweizer-Mountainbiker verpassen die Medaillen ganz knapp

Mathias Flückiger landet knapp neben dem Podest.Bild: keystone
14.09.2025, 15:0714.09.2025, 15:13
Wie bitter ist denn das: Die Schweizer-Mountainbiker verpassen an der Heim-WM im olympischen Cross-Country die Medaillen ganz knapp. Luca Schätti und Mathias Flückiger müssen sich im Sprint um Bronze dem Franzosen Victor Koretzky geschlagen geben. Gold sichert sich Alan Hatherly vor dem überraschenden Italiener Simone Avondetto.
Weltmeister Heatherly aus Südafrika liess seiner Konkurrenz keine Chance und fuhr mit einem riesigen Vorsprung über die Ziellinie. In seinem letzten WM-Rennen war Nino Schurter nicht in den Medaillenkampf involviert. (riz/sda)
Mehr folgt in Kürze...
Alle Schweizer Medaillen-Gewinner bei Olympia 2020 in Tokio
1 / 14
Alle Schweizer Medaillen-Gewinner bei Olympia 2020 in Tokio
Joana Heidrich/Anouk Vergé-Dépré, BronzeBeachvolleyball
quelle: keystone / laurent gillieron
Polnischer Mountainbike-Profi baut eigenen Slopestyle-Parcours – auf fahrendem Zug
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Ein Team aus der unteren Tabellenhälfte kann den Ausfall eines Ausländers nicht verkraften. Punkt. Das ist Fakt. Oder doch nicht? Langnau schafft zumindest für ein Spiel beim 3:2 gegen Ambri «alternative Fakten».
Juuso Riikola ist Langnaus wichtigster Feldspieler. Er dominierte letzte Saison alle Statistiken: am meisten Eiszeit aller Langnauer. Ligaweit waren nur Ambris Tim Heed und Jesse Virtanen noch länger im Einsatz. Die beste Plus/Minus-Bilanz und am meisten Punkte der Verteidiger in Langnau.