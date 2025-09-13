Wolkenfelder, kaum Regen14°
Super League: FC St.Gallen schlägt Lugano und ist neuer Leader

Lugano weiterhin in der Krise: St.Gallen siegt und ist neuer Leader der Super League

Der FC St. Gallen kommt im sechsten Super-League-Spiel der Saison zum fünften Sieg und steht nach dem 1:0 gegen Lugano wieder an der Tabellenspitze.
13.09.2025, 19:3013.09.2025, 22:40
Es war kein Offensivspektakel, das der FC St. Gallen seinen Zuschauern bot. Die mit 14 Toren beste Offensive der Liga um den Top-Goalgetter Alessandro Vogt agierte mit reduziertem Tempo. Weil aber Carlo Boukhalfa, der Neuzugang von St. Pauli, in der 29. Minute mit einem Volley ausserhalb des Strafraums für das Highlights des Abends sorgte, sprangen für die Ostschweizer die nächsten drei Punkte heraus. Der von YB gewechselte David von Ballmoos im Tor von Lugano war beim Gegentreffer ohne Chance, weil der Ball vor der Torlinie noch aufsprang.

Carlo Boukhalfa mit einem Traumtor.Video: SRF

Im Tor der St. Galler war Lawrence Ati Zigi in seinem 200. Super-League-Match erst in der Schlussphase richtig gefordert. In der Nachspielzeit musste er gegen Yanis Cimignani in extremis intervenieren, nachdem der Ball vom Pfosten zum freistehenden Franzosen geprallt war. Es war der zweite Tessiner Treffer an die Torumrandung. Früh im Spiel war bereits Mattia Bottani an der Latte gescheitert.

Kurz vor Schluss verpasste Lugano den Ausgleich.Video: SRF

Zwischen diesen beiden Aufregern tat sich Lugano schwer, gefährliche Aktionen zu kreieren. Die fehlende Zielstrebigkeit und Effizienz ist wohl das Hauptübel bei den Tessinern, die nach fünf Spielen mit lediglich drei Punkten dastehen. Die nächste Chance auf weitere Zähler gibt es schon am Mittwoch im Nachholspiel daheim gegen Lausanne-Sport.

Antonios Papadopoulos war trotz der Niederlage der beste Spieler.
Antonios Papadopoulos war trotz der Niederlage der beste Spieler.Bild: sofascore.com

St.Gallen - Lugano 1:0 (1:0)
17'912 Zuschauer. - SR Dudic.
Tor: 29. Boukhalfa 1:0.
St.Gallen: Zigi; May, Gaal, Stanic; Neziri; Vandermersch (78. Witzig), Görtler (68. Konietzke), Boukhalfa, Okoroji (78. Owusu); Vogt (60. Vladi), Balde (60. Efekele).
Lugano: von Ballmoos; Martim Marques (68. Brault-Guillard), Mai, Papadopoulos, Alioski; Grgic (68. Doumbia), Bislimi (81. Duville-Parsemain); Steffen, Mahmoud (60. Daniel Dos Santos), Bottani (60. Cimignani); Behrens.
Verwarnungen: 27. Bottani, 36. Stanic, 44. Vandermersch, 45. Steffen, 45. Gaal, 69. Mai. (riz/sda)

Lineups provided by Sofascore
