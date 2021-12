Neuer Dreier-Rekord – mit diesem Wurf schreibt Stephen Curry NBA-Geschichte

Stephen Curry schaffte in der NBA Historisches. Der Superstar der Golden State Warriors verbesserte beim 105:96-Auswärtssieg gegen die New York Knicks den Rekord an Drei-Punkte-Würfen auf 2977 erfolgreiche Versuche.

Curry übertraf die zehn Jahre gültige Bestmarke von Ray Allen, der es auf 2973 Dreier gebracht hatte. Allen, der seine Karriere vor gut sieben Jahren bei den Miami Heat beendet hatte, benötigte für den Rekord 1300 Spiele. Curry schaffte es in lediglich 789 Partien, ihn zu übertrumpfen. (zap/sda)