Bild: AP/AP

Nowitzki beendet Basketball-Karriere nach dieser NBA-Saison

Basketball-Superstar Dirk Nowitzki will seine ruhmreiche Karriere nach dieser NBA-Saison beenden. Das kündigte der 40 Jahre alte Profi der Dallas Mavericks am Dienstagabend (Ortszeit) nach dem letzten Heimspiel gegen die Phoenix Suns in der Arena an. (sda/dpa)

