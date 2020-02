Sport

Swisscom TV: Die Übertragung des Super Bowl funktioniert nicht



Derzeit findet in den USA der 54. Super Bowl statt. Mit 100 Millionen Zuschauern alleine in Amerika ist es eines der grössten Sportereignisse weltweit. Auch in der Schweiz findet der Super Bowl und die NFL (National Football League) immer mehr Anhänger.

Swisscom TV sollte das Spiel eigentlich ausstrahlen, jedoch scheint die Übertragung nicht zu funktionieren, wie etliche Reaktionen auf Twitter zeigen:

#SwisscomTV behebt endlich diese scheiss Störung — Micha (@Sorton666) February 2, 2020

aha #SwisscomTV down... lange Wartezeiten am Telefon bestätigen dies aber @Swisscom_de noch nichts aufgeschaltet... KEIN TV Sender kann man schauen 😡 dabei wollte ich #SuperBowl2020 schauen 😡😡 — John Appenzelle® (@Servette) February 2, 2020

Doch nicht nur Swisscom kämpft anscheinend mit Problemen, auch bei Sunrise soll die Übertragung nicht funktionieren:

Anscheinend hilft dieser Trick: Im Replay-Mode kann das Spiel zeitverzögert angeschaut werden:

Im Replay funktionert es ohne Probleme, einfach ca. 5 - 10 Zeitversetzt zum Live Signal schauen... #swisscomtv #sbliv — christoph zenger (@spoardy55) February 2, 2020

Update folgt...

(mim)

