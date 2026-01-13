Vor allem dank der starken Defensive stehen die Houston Texans in den Playoff-Viertelfinals. Bild: keystone

So ist Houston plötzlich ein Super-Bowl-Kandidat – das sagt Rodgers über seine Zukunft

Die Houston Texans komplettieren das Feld in den NFL-Viertelfinals. Das Team von Trainer DeMeco Ryans setzte sich in Pittsburgh 30:6 durch und gewann damit erstmals seit Gründung im Jahr 2002 ein Auswärtsspiel in den Playoffs.

Die Partie war geprägt von den starken Defensiven. Nach drei Vierteln führte Houston 7:6. Ein Pass von Quarterback C. J. Stroud auf Christian Kirk, der mit 144 Yards ein überragendes Spiel machte, hatte für den bis dahin einzigen Touchdown gesorgt. Dann schlug die Texans-Defensive – in dieser Saison die zweitbeste nach jener von Seattle – gleich mehrfach zu.

Erst brachten Will Anderson und Sheldon Rankins Steelers-Quarterback Aaron Rodgers zu Fall und trennten ihn dabei vom Ball, Rankins trug diesen im Anschluss zum 17:6 in die Endzone. Es folgte ein weiterer erfolgloser Drive von Pittsburgh, bevor die Texans-Offensive auf 24:6 erhöhte. Das Runningback-Duo aus Woody Marks und Nick Chubb führte sie über das Feld, bevor Marks mit dem Touchdown abschloss.

Zu diesem Zeitpunkt war das Spiel praktisch entschieden. Keine drei Minuten waren noch zu spielen, als Steelers-Quarterback Aaron Rodgers bei einem vierten Down zum Verzweiflungswurf ansetzte. Dieser landete in den Armen von Safety Calen Bullock, der für den 30:6-Endstand zugunsten der Houston Texans sorgte. Wieder einmal konnten sich diese auf die überragende Defensive verlassen. Die Steelers verteidigten zwar ebenfalls lange gut, doch konnte die Offensive um den 42-jährigen Rodgers nicht ausreichend von den drei Ballverlusten von Texans-Quarterback Stroud (1 Interception, 2 Fumbles) profitieren. Es blieb bei den beiden Field Goals aus der ersten Halbzeit.

Die Texans treffen am nächsten Sonntag auswärts auf die New England Patriots. Auch dort dürfen sich die Texaner Chancen ausrechnen. Zwar haben die Patriots um Jungstar Drake Maye eine deutlich bessere Offensive als Pittsburgh, doch bereitete Houston in dieser Saison noch so einigen Star-Quarterbacks grosse Probleme. In dieser Verfassung sind die Texans plötzlich ein Super-Bowl-Kandidat. Vor allem, wenn C. J. Stroud die unnötigen Ballverluste abstellen kann, wie er es ab dem zweiten Drive der zweiten Halbzeit getan hat.

Die grosse Frage, die sich viele NFL-Fans nach dem Ausscheiden Pittsburghs nun stellen, bleibt noch unbeantwortet: War es das für Aaron Rodgers? Der 42-jährige Quarterback sagte nach der krachenden Niederlage: «Ich werde keine Entscheidung aus den Emotionen treffen. Dieses Jahr hat echt Spass gemacht.» Es sei enttäuschend, dass die Saison zu Ende ist. Auf die Frage, ob er in Pittsburgh bleiben wolle, antwortete Rodgers nicht. Der Vertrag des vierfachen MVP läuft aus.