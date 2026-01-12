Die San Francisco 49ers hielten Philadelphia vom Einzug in die Viertelfinals ab. Bild: keystone

Saison für Titelverteidiger zu Ende – Jungstar Maye gewinnt sein 1. Playoffspiel

Die Philadelphia Eagles verlieren zum Playoff-Start gegen die San Francisco 49ers und können den Super-Bowl-Titel nicht verteidigen. Besser lief es derweil für die New England Patriots und Playoff-Debütant Drake Maye.

Timo Rizzi

Philadelphia Eagles – San Francisco 49ers 19:23

Kaum haben die NFL-Playoffs für die Philadelphia Eagles begonnen, sind sie schon wieder zu Ende. Der letztjährige Super-Bowl-Sieger verlor in der 1. Runde gegen die San Francisco 49ers mit 19:23.

In einem engen Spiel (nie war der Vorsprung eines Teams grösser als sieben Punkte) setzten sich die 49ers schlussendlich dank einer starken Leistung von Runningback Christian McCaffrey durch. Der 29-Jährige kam insgesamt auf 114 Yards Raumgewinn und erreichte im letzten Viertel gleich zweimal nach einem gefangenen Pass die Endzone. Besonders spektakulär war sein erster Touchdown zur zwischenzeitlichen 17:16-Führung. Nach einem Trickspielzug passte ihm der eigentliche Receiver Jauan Jennings den Ball zu.

Zuvor hatte San Francisco seit dem ersten Drive des Spiels keinen Touchdown mehr verbucht. Quarterback Brock Purdy unterliefen an diesem Abend zwei Interceptions, beide wurden von Eagles-Cornerback Quinyon Mitchell gefangen.

Aber auch die Eagles zeigten sich in der Offensive eher harmlos und so blieb die Partie ausgeglichen. Acht Minuten vor dem Ende des Spiels gingen die Eagles nach einem verwandelten Field Goal zwar erneut in Führung, aber dies reichte nicht. McCaffrey fing in der drittletzten Minute einen 4-Yard-Pass von Purdy in der Endzone. Der Titelverteidiger kam nochmals zum Zug, konnte den benötigten Touchdown aber nicht mehr erzielen.



In der nächsten Runde wird San Francisco auf die Seattle Seahawks treffen. Bereits am letzten Spieltag der Regular Season standen sich die beiden Teams gegenüber, damals sicherte sich Seattle mit einem 13:3-Sieg ein Freilos in der ersten Runde. Ein Wermutstropfen für die 49ers ist allerdings die Verletzung von Tight End George Kittle. Der 32-Jährige riss sich bei einem Catch-Versuch die Achillessehne und wird in diesen Playoffs nicht mehr auf dem Platz stehen.

New England Patriots – Los Angeles Chargers 16:3

Die New England Patriots gewannen zum ersten Mal seit ihrem Super-Bowl-Erfolg 2019 ein Spiel in den Playoffs. Gegen die Los Angeles Chargers setzten sich die Patriots nach einer starken Abwehrleistung mit 16:3 durch.

Erst im letzten Viertel kam es zum ersten Touchdown der Partie. Playoff-Debütant Drake Maye passte über 28 Yards zu Tight-End Hunter Henry. Zuvor lagen die Patriots nach drei Fieldgoals mit 9:3 in Führung. Der junge Quarterback zeigte bei seinem ersten Postseason-Spiel keine herausragende Leistung und ihm unterliefen je ein Touchdown und ein Fumble.

Trotzdem reichte es schlussendlich zum Sieg, da auch die Offensive der Chargers rund um Spielmacher Justin Herbert überhaupt nicht ins Rollen kam. Der 27-Jährige verlor somit auch das dritte Playoffspiel seiner Karriere.

Die Patriots werden in der Divisional-Round auf die Pittsburgh Steelers oder die Houston Texans treffen. Das vielleicht letzte Spiel von Steelers-Quarterback Aaron Rodgers findet erst in der Nacht auf Dienstag statt.

Jacksonville Jaguars – Buffalo Bills 24:27

Das spektakulärste Spiel am Sonntag fand in Jacksonville statt. Das Heimteam verlor nach einem echten Krimi 24:27 gegen die Buffalo Bills.

Die Partie startete zunächst gemächlich und nach drei Vierteln führten die Bills mit 13:10. Doch dann ging es im letzten Viertel so richtig los. Jacksonville-Quarterback Trevor Lawrence eröffnete mit einem 6-Yard-Pass zu Parker Washington die grosse Touchdown-Show. Die Reaktion der Bills folgte gleich im nächsten Drive: Durch einen Touchdown von Dalton Kincaid drehten sie das Spiel wieder zu ihren Gunsten.

Das Heimteam liess sich davon nicht verunsichern und sorgte nach einem weiteren Touchdown vier Minuten vor dem Ende für den dritten Führungswechsel im letzten Viertel. Nun kam es auf den angeschlagenen Bills-Quarterback Josh Allen und seine Offensive an – und diese lieferte.

Bis zum Erreichen der Redzone kam Buffalo gut voran, hatte danach aber Mühe und musste elf Yards vor der Endzone über den vierten Versuch gehen, da noch ein Yard zum First Down fehlte. Mit einem sogenannten «Tush Push» schaffte der 29-Jährige Allen dies problemlos und wurde danach von seinem Mitspieler fast noch bis zum Touchdown getragen. Dies gelang dem letztjährigen MVP dann aber gleich im nächsten Play.

Die Jaguars hatten zwar noch mehr als eine Minute Zeit, aber Trevor Lawrence unterlief die spielentscheidende Interception. In der nächsten Woche treffen die Bills auswärts auf die Denver Broncos.

Für einen lustigen Moment sorgte der RTL-Experte und ehemalige NFL-Profi Markus Kuhn. Während der Liveübertragung sprang der Deutsche mit seinen Kleidern in den bekannten Pool, von welchem man die Heimspiele der Jaguars mit einem Top-Ausblick verfolgen kann.

