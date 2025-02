Die Philadelphia Eagles krönten sich am Sonntag zum Super-Bowl-Champion. Bild: keystone

Fans wollten den Trainer rauswerfen – das sind die Gesichter hinter dem Erfolg der Eagles

Mit einem dominanten Sieg sichern sich die Philadelphia Eagles gegen die Kansas City Chiefs den Super Bowl. Diese Gesichter stehen hinter dem Erfolg der Eagles.

Timo Rizzi Folge mir

Mehr «Sport»

Jalen Hurts

Im Draft 2020 wurde Hurts erst an Nummer 53 ausgewählt und war im ersten Jahr zu Beginn mehrheitlich nur auf der Bank. Erst nach schwachen Leistungen von Spielmacher Carson Wentz wurde Hurts vier Spiele vor dem Saisonende zum Starter befördert.

In seinem ersten Spiel von Beginn an führte er sein Team direkt zum Sieg und überzeugte besonders mit seinen läuferischen Leistungen. Die drei letzten Partien endeten dann allerdings mit Niederlagen für die Eagles und Hurts.

Als seine NFL-Karriere startete, musste Hurts sich hinter Carson Wentz anstellen. Bild: www.imago-images.de

Als in der darauffolgenden Saison Nick Sirianni das Amt des Headcoaches bei den Eagles übernimmt, ernennt er Hurts zum Starter beim Saisonbeginn und die Franchise wird mit einer Playoffqualifikation belohnt. Zwar verliert Philly in der ersten Runde gegen die Tampa Bay Buccaneers, doch Hurts zeigte in der Saison mit 16 geworfenen und 10 erlaufenen Touchdowns, was für ein Potenzial in ihm steckt.

Bereits eine Spielzeit später führte Hurts sein Team bis in den Super Bowl. Auch in seinem ersten Super Bowl traf Hurts auf die Kansas City Chiefs. Der laufstarke Quarterback lief insgesamt über siebzig Yards und zu drei Touchdowns, beides Rekord für einen Quarterback im Super Bowl. Allerdings fumbelte Hurts einmal den Ball, welcher Verteidiger Nick Bolton zurück in die Endzone trug. Die Eagles unterlagen damals in einem engen Spiel mit 35:38.

Nun, zwei Jahre später, kann sich Jalen Hurts endlich Super-Bowl-Champion nennen und wurde dazu noch zum MVP des Spiels gewählt. Im grossen Final zeigte er auch beim Passspiel starke Leistungen und konnte den Ball über 221 Yards werfen und insgesamt erzielte der 26-Jährige drei Touchdowns.

Saquon Barkley

Als «Snaquon» wurde Barkley nach seinem Wechsel von den New York Giants zum grossen Rivalen aus Philadelphia bezeichnet. Mit diesem Spitznamen wurde der Runningback mit der verräterischen Schlange verglichen.

Seit 2018 war Saquon Barkley bei den Giants unter Vertrag, bevor er als Free Agent zu den Eagles wechselte und nun die beste Saison in seiner Karriere lieferte. Noch nie lief ein Spieler überhaupt in einer Saison (inklusive Playoffs) zu so vielen Yards wie Barkley in dieser Spielzeit. Insgesamt erlief der Runningback über 2500 Yards.

Mit seiner Explosivität sorgte Barkley immer wieder für spektakuläre Spielzüge und besonders eine Szene ging von ihm komplett Viral, nach dem er rückwärts über einen Spieler sprang.

Der Second-Overall-Pick aus dem Jahr 2018 hatte in den letzten Jahren immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Er konnte in dieser Saison auch endlich wieder einmal auf eine starke O-Line setzen und so seine Stärken deutlich besser zur Geltung bringen als noch bei den New York Giants. Ein Wechsel, der sich für die Franchise und Barkley bereits mehr als ausgezahlt hat.

Defense der Eagles

Was für eine Machtdemonstration der Verteidigung der Philadelphia Eagles im Spiel gegen die Kansas City Chiefs. Quarterback Patrick Mahomes, welcher die letzten zwei Superbowls für sich entscheiden konnte, sah kein Land gegen die Eagles und erlebte seine zweite Super-Bowl-Niederlage.

Der Spruch «Defense wins championships» passt bei den Eagles in diesem Jahr wie die Faust auf das Auge. Im Schnitt liess die Verteidigung der Eagles in der gesamten Saison weniger als 175 Passing-Yards pro Spiel zu. Das ist Bestwert in der gesamten Liga.



Mit vielen jungen Talenten haben die Eagles ein starkes Fundament für die Zukunft. Die beiden Cornerbacks Quinyon Mitchell und Cooper DeJean absolvierten ihre erste Saison in der NFL und konnten auch im Final gegen die Chiefs überzeugen. DeJean feierte am Super-Bowl-Tag seinen Geburtstag und belohnte sich selbst mit einer Interception, welche er bis in die gegnerische Endzone zurücktrug.

Auch die Defense Line zeigte ein enorm starkes Spiel und konnte Quarterback Patrick Mahomes insgesamt sechsmal Sacken, so oft wurde Mahomes in seiner Karriere noch nie in einem Spiel mit dem Ball in der Hand zu Boden gebracht. Jalen Hurts wusste nach dem Spiel, bei wem er sich bedanken muss: «Wir haben heute gesehen, was sie für einen Unterschied gemacht hat.» Viele Fans in den Sozialen Medien forderten sogar, dass die ganze Verteidigung den Preis des MVP's erhält.

Vic Fangio

Einen grossen Anteil bei der starken Leistung der Verteidigung hat auch Defensive Coordinator Vic Fangio. Der 66-Jährige hatte im diesjährigen Super Bowl einen klaren Gameplan für seine Verteidigung bereit und brachte Mahomes und seine Offensive an den Rand der Verzweiflung.

Vic Fangio führte die Defense der Eagles zum Erfolg. Bild: keystone

Erst im vergangenen Jahr wechselte Fangio zu den Eagles, während drei Jahren war er bei den Denver Broncos Headcoach, aber konnte keine Erfolge bei der Franchise feiern und beendete jede Saison mit einer negativen Bilanz.

Nick Sirianni

Vor wenigen Monaten forderten die Fans der Eagles, dass Headcoach Nick Sirianni gefeuert wird. Nach einem mässigen Saisonstart mit nur zwei Siegen nach vier Spielen legte sich Sirianni mit einigen Fans von Philadelphia an. Als sich die Eagles eine Woche später nur ganz knapp gegen die Cleveland Browns durchsetzten, las er sich auf Wortgefechte mit den buhenden Fans ein und musste von seinen Spielern beruhigt werden.

Daraufhin kamen die Eagles in einen Lauf und gingen in der gesamten Saison nur noch einmal als Verlierer vom Platz. Sirianni schaffte es, das Team wieder auf die Bahn zu bringen.

Nach dem Erfolg wurde Sirianni natürlich lautstark von den eigenen Fans gefeiert. Im Interview mit Fox lobte er dann auch das gesamte Team: «Football ist das ultimative Mannschaftsspiel. Man kann nicht grossartig sein ohne die Grösse der anderen.»

Howie Roseman

Vor einem Vierteljahrhundert als unbezahlter Praktikant bei den Philadelphia Eagles gestartet, liefert General Manager Howie Roseman eine Hollywood reife Geschichte.

Bereits zehn Jahre nach seiner ersten Anstellung bei den Eagles wurde Roseman zum General Manager befördert, aber musste nach internen Problemen im Jahr 2014 seinen Job wieder abgeben, trotzdem blieb er den Eagles treu. Gerade einmal zwei Jahre später erhielt er eine neue Chance und startete die erfolgreichste Zeit in der Geschichte der Eagles. Auch beim Super-Bowl-Erfolg vor sieben Jahren war Roseman dabei und natürlich ebenfalls bei der bitteren Niederlage vor zwei Jahren.

Mit der Verpflichtung von Saquon Barkley ging der General Manager ein grosses Risiko ein, da der Runningback auch einen fürstlichen Vertrag erhielt. Doch der Versuch zahlte sich aus und so ist es auch mehr als verständlich, dass nach dem Spiel auch Roseman in der Garderobe richtig Party machte mit seinem Team.