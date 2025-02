Eagles verprügeln Mahomes' Chiefs im Super Bowl und sind NFL-Champion

Während sich in den Katakomben Kendrick Lamar und Co. für die Halbzeit-Show bereit machen, ist auf dem Feld noch nicht Schluss. Vor der Pause werfen die Eagles einen weiteren Touchdown:

Nein, es ist wirklich nicht der Abend des Patrick Mahomes in New Orleans:

Nachdem Mahomes zuvor schon zwei Mal gesacked wurde, wird sein Pass von Cooper Dejean abgefangen und in einen Touchdown verwandelt. Dejean schafft diesen Pick 6 an seinem 22. Geburtstag – was für ein Erlebnis!

Die Philadelphia Eagles krönen sich nach 2017 zum zweiten Mal in ihrer Geschichte zum NFL-Champion. Sie zerlegen den Titelverteidiger Kansas City Chiefs nach allen Regeln der Kunst und siegen New Orleans mit 40:22.

Breezy Johnson von der Doping-Test-Sperre zur Abfahrts-Weltmeisterin

Breezy Johnson krönt mit dem WM-Titel in der Abfahrt ihre Karriere, die auch selbstverschuldet ins Stocken geraten ist. Die Amerikanerin gewinnt Gold zwei Monate nach Ablauf einer langen Sperre.

Überraschung ja. Zu vergleichen mit dem Sieg von Jasmine Flury vor zwei Jahren in Méribel. Aber vollends aus heiterem Himmel? Das dann doch nicht – selbst wenn Breezy Johnson noch nicht zu den Siegerinnen im Weltcup gehört. Zweimal Zweite war sie geworden dieser Tage in den Trainings und hatte damit angedeutet, dass sie mit den Bedingungen auf der Piste Ulli Maier gut zurecht kommt. «An einem guten Tag ist vieles möglich», blickte die 29-jährige Amerikanerin, in Jackson Hole, Wyoming, zur Welt gekommen und in Victor, Idaho, aufgewachsen, mit viel Zuversicht dem Rennen entgegen.