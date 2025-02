Hinein in die Endzone zur 17:0-Führung der Eagles: Cooper DeJean. Bild: keystone

Cooper DeJean schenkt sich zum Geburtstag einen Pick 6 im Super Bowl

Das ist mal ein Grund zum Feiern! Cooper DeJean von den Philadelphia Eagles gewinnt am 22. Geburtstag nicht bloss den Super Bowl. Er gewinnt ihn auch dank einer Interception, die er zum Touchdown verwandelt.

Dass ein Geburtstagskind im Super Bowl eine entscheidende Rolle haben könnte, war erwartet worden. Aber es war dann nicht Saquon Barkley, der 28 Jahre alt wurde. Den brillanten Running Back der Philadelphia Eagles hatte die Defense der Kansas City Chiefs so gut im Griff, dass ihm kein Touchdown gelang.

Die Highlights des Spiels: Eagles verprügeln Mahomes' Chiefs im Super Bowl und sind NFL-Champion

Doch die Eagles hatten noch einen Spieler, der Geburtstag feierte: Cooper DeJean. Der NFL-Rookie wurde 22 Jahre alt und als ob es nicht schon ein Höhepunkt an sich war, im Super Bowl zu stehen, krönte er diesen Auftritt. Beim überlegenen 40:22-Sieg der Eagles gelang ihm der Touchdown zur 17:0-Führung.

Und wie ihm dieser Touchdown gelang! Erstmals überhaupt in der NFL schaffte DeJean eine Interception, der Cornerback fing einen Pass von Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes. Aus der Luft gefischt, machte sich der 22-Jährige mit dem Ei unterm Arm auf zur Endzone, die er nach einem Lauf über 38 Yards erreichte. DeJean «pflückte» sechs Punkte, die es für den Touchdown gibt – «Pick 6» eben.

Was der Nummer 33 der Eagles gelang, schaffte bislang nur ein anderer Spieler. Steve van Buren hiess er, 1947 liess er sich in einem NFL-Final einen Touchdown notieren. Das war aber noch vor der Super-Bowl-Ära und so ist Cooper DeJean der Eintrag ins Geschichtsbuch sicher.

Philadelphia hatte sich DeJean, der aus einem abgelegenen Kaff mit rund 1000 Einwohnern in Iowa stammt, im NFL-Draft 2024 mit dem 40. Pick gesichert. Er zeigte auf Anhieb starke Leistungen, die Analysten der Website «Pro Football Focus» bewerteten ihn als zweitbesten Cornerback der Liga. Der Touchdown im Super Bowl war das Sahnehäubchen.

Saquon Barkley, das andere Geburtstagskind, stellte im Übrigen auch ohne Touchdown im Super Bowl einen neuen Rekord auf. Er ist der erste Spieler, der in Regular Season und Playoffs in einer Saison auf mehr als 2500 Rushing Yards kam. Dank insgesamt 57 Yards im Superdome in New Orleans beendete Barkley die Saison mit 2504 Yards.