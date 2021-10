NHL: Josis 4-Punkte-Nacht bei Sieg gegen Fialas Minnesota – Meier trifft

Roman Josi bejubelt seinen Treffer zum 1:0 gegen Minnesota. Bild: keystone

Josis 4-Punkte-Nacht bei Sieg gegen Fialas Minnesota – Meier trifft erneut

Minnesota – Nashville 2:5

Roman Josi, 1 Tor, 3 Assists 24:08 TOI

Kevin Fiala, 5 Schüsse, 1 Puckverlust, 18:14 TOI​

Die Minnesota Wild kassieren ihre erste Niederlage der noch jungen Saison. Zuhause gehen sie gegen die Nashville Predators gleich mit 2:5 unter. Überragende Figur des Abends ist Predators-Captain Roman Josi, der ein Tor selbst erzielt und drei weitere vorbereitet.

Das «zweite» Tor von Josi, das später Filip Forsberg zugeschrieben wird. Video: streamable

Der Berner eröffnet das Skore nach etwas weniger als drei Minuten. Dank zwei weiteren Josi-Assists in weniger als zehn Minuten, kann Nashville schon vor der ersten Pause entscheidend davonziehen. Auffälligster Spieler bei den Wild ist Kevin Fiala. Der Ostschweizer krönt seine Leistung aber nicht mit einem Tor.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/SPORTSNET

Boston – San Jose 4:3

Timo Meier, 1 Tor, 3 Schüsse, 16:12 TOI

Beinahe hätten sich die San Jose Sharks für eine späte Aufholjagd in Boston doch noch belohnt. Nachdem die Kalifornier den Start in das Spiel komplett verpasst haben, werden sie mit fortlaufender Dauer immer besser. Timo Meiers Anschlusstreffer rund fünf Minuten vor Schluss bringt nochmals Hoffnung zurück. Am Ende bringt Boston den Sieg aber über die Zeit.

Das 3:4 von Timo Meier. Video: streamable

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/SPORTSNET

Chicago – Detroit 3:6

Philipp Kurashev, 1 Schuss, 8:32 TOI

Pius Suter, 2 Schüsse, 15:18 TOI

Pius Suter gewinnt das Duell gegen sein ehemaliges Team in Chicago mit 6:3. Die Detroit Red Wings nutzen dabei die defensive Instabilität, die die Blackhawks in dieser Saison an den Tag legen. Suter – in dieser Saison im Abschluss auch etwas vom Pech verfolgt – zeigt eine solide Partie ohne Skorerpunkte. Philipp Kurashev kehrt bei Chicago ins Lineup zurück, spielt aber nur eine Nebenrolle.

Schweizer Skorerliste: Bild: screenshot nhl.com