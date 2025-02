Fiala ballert Kings aus dem Tief – Josi mit frustrierender Rekord-Partie

Auf der Erfolgswelle reitet hingegen Nino Niederreiter mit den Winnipeg Jets. Der Leader der Western Conference trat gegen den Leader der Eastern Conference (Washington Capitals) an und setzte sich auswärts 5:4 nach Verlängerung durch. Die Jets siegten zum sechsten Mal in Serie und zementieren damit den aktuellen Status als bestes Team der Liga.

Roman Josi bestritt derweil die 956. NHL-Partie für Nashville und egalisierte somit den Klubrekord des Amerikaners David Legwand. Freude kam allerdings beim Captain keine auf. Gegen die Pittsburgh Penguins setzte es die vierte Niederlage in Serie ab (0:3), obwohl Nashville von den Buchmachern favorisiert worden war.

Fiala schoss die Treffer Nummer 17 und 18 in dieser Saison. Der Ostschweizer liess sich zum dritten Mal in dieser Meisterschaft als Doppeltorschütze feiern. Diesmal entstanden seine beiden Treffer nach einer jeweils eindrücklichen Solo-Leistung. Sein Trainer Jim Hiller lobte ihn ausdrücklich: «Das war wirklich toll anzusehen. Davon brauchen wir mehr», sagte er gegenüber dem Portal «NHL.com».

YB gewinnt zum ersten Mal unter Contini ++ Lugano siegt nach einem wilden Spiel gegen Sion

Die Young Boys können auch unter Trainer Giorgio Contini treffen. Leader Lugano gewinnt in der 21. Runde in der Super League in extremis.

Den Young Boys gelingt beim heimstarken Lausanne-Sport der Befreiungsschlag. Der Meister erzielt beim Einstand von Rückkehrer Christian Fassnacht seine ersten Tore im Jahr 2025 und gewinnt 2:1.