Hischier-Meilenstein bei Gala + Josi und Fiala in Skorerlaune + Suter trifft für Red Wings

Nico Hischier brilliert in der Nacht auf Sonntag in der NHL. Der Captain der New Jersey Devils führt sein Team mit vier Punkten zu einem 5:2-Erfolg gegen die Pittsburgh Penguins.

Devils – Penguins 5:2

Nach zwischenzeitlichem Rückstand legte der Walliser die beiden Treffer von Dawson Mercer im ersten und Dougie Hamilton im zweiten Drittel jeweils auf. Das dritte Tor erzielte der 24-Jährige nach einem schnellen Gegenstoss in Unterzahl dann selbst.

Es war ein Meilenstein für den Nummer-1-Draft von 2019, bedeutete er doch sein 100. Tor in der NHL. Im letzten Spielabschnitt liess Hischier mit seinem 23. Saisontor gleich noch einen Treffer folgen, als er gut drei Minuten vor dem Ende für den Schlussstand besorgt war. Zuvor hatte er während neun Spielen nicht getroffen und lediglich ein Assist verbucht.

Predators – Panthers 7:3

Ebenfalls in Skorerlaune präsentierte sich Roman Josi. Beim 7:3-Sieg seiner Nashville Predators gegen die Florida Panthers erzielte der Berner ein Tor und lieferte zwei Assists und half damit seinem Team, von 3:2 auf 5:2 davonzuziehen. Es war das vierte Mal in dieser Saison, dass Josi mindestens drei Punkte in einem Spiel erzielte. Er hat nun 47 Punkte – darunter 14 Tore – in 53 Spielen erzielt.

Kings – Coyotes 6:5 n.P.

Kevin Fiala dürfte derweil die Partie der Los Angeles Kings gegen die Arizona Coyotes trotz drei Skorerpunkten derweil in nicht so guter Erinnerung bleiben. Der St. Galler erzielte das erste und das letzte Tor im ersten Drittel und lieferte ein Assist zum dritten Treffer von Blake Lizotte für die Kings, die mit einem komfortablen Vorsprung von 5:1 in die Kabine gingen.

Fiala mit den Teamkollegen Kopitar und Doughty. Bild: keystone

Doch Kellerteam Arizona kam bis zur 48. Minute wieder heran. Der Bieler Verteidiger Janis Moser hatte beim 4:5 seinen Stock im Spiel. Im Penaltyschiessen setzten sich die Kings dann schliesslich doch 6:5 durch.

Die Highlights aus dem Penaltyschiessen. Video: YouTube/SPORTSNET

Kraken – Red Wings 4:2

Pius Suter war schliesslich der letzte Torschütze von insgesamt neun im Einsatz stehenden Schweizern. Dem Zürcher gelang für die Detroit Red Wings das 1:0 gegen die Seattle Kraken und damit sein neuntes Saisontor, am Ende reüssierte Seattle aber 4:2.

