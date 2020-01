Sport

NHL: Marchand blamiert sich – Owetschkin mit historischem Doppelpack



Alexander Owetschkin ist die neue Nummer 11 der ewigen NHL-Torschützenliste. Der Russe schoss beide Tore beim 2:0-Sieg der Washington Capitals gegen die Carolina Hurricanes. Es waren seine Treffer Nummer 685 und 686. Owetschkin fehlen nur noch vier Tore bis zu den Top Ten und zum zehntplatzierten Mario Lemieux. Mit nun 28 Treffern ist er die Nummer 3 der Saison hinter David Pastrnak (Boston Bruins) und Auston Matthews (Toronto Maple Leafs).

Washingtons Verteidiger Jonas Siegenthaler stand rund 13 Minuten im Einsatz und erlebte nicht nur Owetschkins Doppelpack, sondern auch den ersten NHL-Shutout von Goalie Ilja Samsonow. Der Rookie musste 23 Schüsse abwehren, keinen einzigen von Carolina-Stürmer Nino Niederreiter. «Ich denke, wir haben im Moment die beiden besten Torhüter der Liga», sagte Owetschkin über seinen Landsmann und Braden Holtby.

Die Geschichte des Abends lieferte Brad Marchand. Er versemmelte im Penaltyschiessen zwischen seinen Boston Bruins und den Philadelphia Flyers den letzten Versuch – und zwar so richtig. Marchand holte Anlauf, skatete mit Schwung auf den Puck zu, verfehlte ihn aber mit der Stockkelle und sauste an ihm vorbei. Weil er die Scheibe jedoch minimal berührt hatte, werteten die Schiedsrichter Marchands Versuch als regelkonform und entschieden: Kein Tor. Die Flyers siegten somit 6:5 nach Penaltyschiessen.

Mal wieder überragend war Artemi Panarin. Der Stürmer schoss beim 6:2-Sieg der New York Rangers über die New York Islanders zwei Tore und gab drei Assists. Während sich Panarin-Besitzer in Fantasyteams freuen, ärgern sich jene, die Morgan Rielly in ihrem Kader haben. Der Verteidiger der Toronto Maple Leafs fällt mit einem Fussbruch mindestens zwei Monate aus. (ram)

