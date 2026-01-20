Nebel-4°
NHL: Siegenthaler punktet – Goalie-Fight in Florida

NHL, Eishockey Herren, USA Carolina Hurricanes at New Jersey Devils Jan 17, 2026 Newark, New Jersey, USA New Jersey Devils defenseman Jonas Siegenthaler 71 controls the puck against the Carolina Hurri ...
Jonas Siegenthaler punktete beim knappen Sieg der New Jersey Devils.Bild: www.imago-images.de

Siegenthaler punktet als einziger Schweizer – spektakulärer Goalie-Fight in Florida

20.01.2026, 06:4920.01.2026, 06:56

Calgary Flames – New Jersey Devils 1:2 n. V.

Nico Hischier: 1 Schuss, 1 Block, TOI: 19:12
Timo Meier:
2 Schüsse, TOI: 16:09
Jonas Siegenthaler: 1 Assist, 1 Schuss, 3 Blocks, 4 Checks, TOI: 20:37

Die New Jersey Devils kommen in der NHL zu einem knappen Auswärtssieg. Die Mannschaft mit dem Schweizer Trio gewinnt bei den Calgary Flames 2:1 nach Verlängerung.

Jonas Siegenthaler stand im Saddledome am Ursprung der erstmaligen Führung der Devils. Der Zürcher Verteidiger war im zweiten Drittel einer der Vorbereiter des 1:0 durch den Kanadier Dawson Mercer. Für Siegenthaler war es der sechste Assist in der laufenden Saison.

Der Vorteil hielt nicht lange. Knapp zwei Minuten später glich Mercers Landsmann Nazem Kadri für die Flames aus. Für die Entscheidung sorgte Simon Nemec, ein Verteidiger-Kollege Siegenthalers. Der Slowake traf in der Verlängerung nach 78 Sekunden und bescherte seiner Mannschaft den dritten Sieg in den letzten vier Spielen. Nico Hischier und Timo Meier waren an beiden Toren der Devils nicht beteiligt.

Die Zusammenfassung des Spiels.Video: YouTube/NHL

Chicago Blackhawks – Winnipeg Jets 2:0

Nino Niederreiter: 1 Block, TOI: 12:57

Die Winnipeg Jets mussten sich im Kellerduell in Chicago 0:2 geschlagen geben. Das Team mit Nino Niederreiter liegt in der Rangliste der Liga weiterhin auf dem zweitletzten Platz, die Blackhawks verbesserten sich dank dem ersten Sieg nach drei Niederlagen um eine Position in den viertletzten Rang.

Die Zussamenfassung des Spiels.Video: YouTube/NHL

Vegas Golden Knights – Philadelphia Flyers 1:2

Akira Schmid: Ersatz

Für die Vegas Golden Knights ging eine längere Phase der Ungeschlagenheit zu Ende. Die Equipe aus Paradise, Nevada, bei der Torhüter Akira Schmid nicht zum Einsatz kam, musste mit dem 1:2 in der heimischen Arena gegen die Philadelphia Flyers nach sieben Siegen wieder einmal als Verlierer vom Eis. Die Gäste ihrerseits hatten zuletzt sechsmal hintereinander verloren.

Die Zusammenfassung des Spiels.Video: YouTube/NHL

Florida Panthers – San Jose Sharks 1:4

Philipp Kurashev: Verletzt

Die San Jose Sharks setzten sich mit 4:1 bei den Florida Panthers durch. Für die grossen Schlagzeilen sorgten aber die beiden Torhüter Sergei Bobrovsky (Florida) und Alex Nedeljkovic (San Jose).

Als es 14 Minuten vor dem Ende hinter dem Sharks-Tor zu kleinen Auseinandersetzungen zwischen den Feldspielern kam, mischte sich auch Nedeljkovic ein. Dies passte Bobrovsky aber überhaupt nicht und der Schlussmann lief über das ganze Eis, um sich einen direkten Kampf mit Nedeljkovic zu liefern.

Der Schlussmann der Sharks konnte seinen Konkurrenten nach wenigen Sekunden zu Boden bringen und wurde von seinen Mitspielern frenetisch gefeiert. Zwar kassierten beide Goalies eine Strafe, mussten diese aber nicht selbst absitzen. Zuletzt kam es in der NHL vor fast sechs Jahren zu einem Goalie-Fight. (riz/sda)

Die Zusammenfassung des Spiels.Video: YouTube/NHL
Eismeister Zaugg
Wie der SC Bern sein Stadionproblem lösen will
