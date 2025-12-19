Janis Moser und Kevin Fiala im Zweikampf Bild: keystone

Kevin Fiala und die Kings beenden Niederlagenserie – kein Schweizer sammelt Skorerpunkte

Tampa Bay Lightning – Los Angeles Kings 1:2

Janis Moser: 2 Schüsse, 2 Blocks, TOI: 22:00

Kevin Fiala: 2 Strafminunten, TOI: 15:54



In der NHL gewinnt Kevin Fiala mit den Los Angeles Kings das Schweizer Duell gegen Tampa Bay Lightning und Janis Moser. Die Kings setzten sich 2:1 durch, beide Schweizer schrieben sich dabei keine Skorerpunkte gut.

Für den Sieg der Kings sorgte Adrian Kempe, der einen 0:1-Rückstand mit zwei Treffern im zweiten Drittel zu Gunsten der Kings drehte. Während es für Tampa die dritte Niederlage in Folge war, beendeten die Kings ihre Niederlagenserie, die sich über vier Spiele hinzog.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: YouTube/NHL

St. Louis Blues – New York Rangers 1:2 n. V.



Pius Suter: 1 Schuss, 1 Checks, TOI: 17:23

Ebenfalls im Einsatz in der Nacht auf Freitag Schweizer Zeit stand Pius Suter. Mit den St. Louis Blues musste er sich den New York Rangers in der Verlängerung mit 2:1 geschlagen geben. Das entscheidende Tor erzielte J.T. Miller. Die Blues sind aktuell drei Punkte von einem Playoffplatz entfernt.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: YouTube/NHL

San Jose Sharks – Dallas Stars 3:5

Philipp Kurashev: Verletzt

Lian Bichsel: Verletzt



Die Dallas Stars setzen sich in einem knappen Spiel bei den San Jose Sharks mit 5:3 durch. Center Wyatt Johnston überzeugte mit zwei wichtigen Treffern. Lian Bichsel auf Seiten der Stars und Philipp Kurashev bei den Sharks fallen aktuell beide verletzt aus. Trotz Niederlage bleibt San Jose aktuell auf einem Playoffplatz. Die Dallas Stars liegen in der Central Division auf dem starken zweiten Platz. (riz)