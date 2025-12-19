Nebel-1°
DE | FR
burger
Sport
NHL

NHL: Kevin Fiala und die Los Angeles Kings gewinnen gegen Tampa

Tampa Bay Lightning defenseman J.J. Moser (90) moves the puck away from Los Angeles Kings left wing Kevin Fiala (22) during the first period of an NHL hockey game Thursday, Dec. 18, 2025, in Tampa, Fl ...
Janis Moser und Kevin Fiala im ZweikampfBild: keystone

Kevin Fiala und die Kings beenden Niederlagenserie – kein Schweizer sammelt Skorerpunkte

19.12.2025, 07:1719.12.2025, 07:17

Tampa Bay Lightning – Los Angeles Kings 1:2

Janis Moser: 2 Schüsse, 2 Blocks, TOI: 22:00
Kevin Fiala: 2 Strafminunten, TOI: 15:54

In der NHL gewinnt Kevin Fiala mit den Los Angeles Kings das Schweizer Duell gegen Tampa Bay Lightning und Janis Moser. Die Kings setzten sich 2:1 durch, beide Schweizer schrieben sich dabei keine Skorerpunkte gut.

Für den Sieg der Kings sorgte Adrian Kempe, der einen 0:1-Rückstand mit zwei Treffern im zweiten Drittel zu Gunsten der Kings drehte. Während es für Tampa die dritte Niederlage in Folge war, beendeten die Kings ihre Niederlagenserie, die sich über vier Spiele hinzog.

Die Zusammenfassung des Spiels.Video: YouTube/NHL

St. Louis Blues – New York Rangers 1:2 n. V.

Pius Suter: 1 Schuss, 1 Checks, TOI: 17:23

Ebenfalls im Einsatz in der Nacht auf Freitag Schweizer Zeit stand Pius Suter. Mit den St. Louis Blues musste er sich den New York Rangers in der Verlängerung mit 2:1 geschlagen geben. Das entscheidende Tor erzielte J.T. Miller. Die Blues sind aktuell drei Punkte von einem Playoffplatz entfernt.

Die Zusammenfassung des Spiels.Video: YouTube/NHL

San Jose Sharks – Dallas Stars 3:5

Philipp Kurashev: Verletzt
Lian Bichsel: Verletzt

Die Dallas Stars setzen sich in einem knappen Spiel bei den San Jose Sharks mit 5:3 durch. Center Wyatt Johnston überzeugte mit zwei wichtigen Treffern. Lian Bichsel auf Seiten der Stars und Philipp Kurashev bei den Sharks fallen aktuell beide verletzt aus. Trotz Niederlage bleibt San Jose aktuell auf einem Playoffplatz. Die Dallas Stars liegen in der Central Division auf dem starken zweiten Platz. (riz)

    DANKE FÜR DIE ♥
    Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
    (Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
    5 CHF
    15 CHF
    25 CHF
    Anderer
    Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
    Themen
    So viel verdienen die Schweizer Eishockeystars in der NHL
    1 / 13
    So viel verdienen die Schweizer Eishockeystars in der NHL

    Roman Josi (Nashville Predators): Verteidiger, Vertrag bis 2028, Jahressalär (inkl. Boni): 9,059 Millionen Dollar.
    quelle: imago/usa today network / imago images
    Auf Facebook teilenAuf X teilen
    «Wer macht diese Logos?!» – so schlecht kennen wir die NHL
    Video: watson
    Das könnte dich auch noch interessieren:
    Du hast uns was zu sagen?
    Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
    0 Kommentare
    Zum Login
    user avatar
    Dein Kommentar
    YouTube Link
    0 / 600
    Hier gehts zu den Kommentarregeln.
    FCB wird immer abhängiger von Shaqiri – doch auch der Captain steckt in einem Tief
    Ein Blick in die Leistungsdaten von Xherdan Shaqiri im Vergleich mit der Vorsaison bestätigt die These, dass auch der FCB-Captain eine Formdelle hat. In gewissen Punkten hat sich der Dreh- und Angelpunkt des FC Basel aber auch verbessert. Frappierend ist allerdings die Abhängigkeit des Teams von seinem Star.
    Xherdan Shaqiri ist auch mit 34 Jahren und in seiner zweiten Saison nach der Rückkehr der Dreh- und Angelpunkt des FC Basel. An 14 von 25 Ligatoren ist der Captain beteiligt (6 Tore, 8 Assists). Und aus den neun Spielen, in denen sich Shaqiri auf der Skorerliste eintrug, holte der FCB in dieser Saison acht Siege und ein Unentschieden.
    Zur Story