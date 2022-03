Josi mit den nächsten 3 Assists – Owetschkin überholt Jagr und der gratuliert

Nashville Predators – Pittsburgh Penguins 4:1

Roman Josi (Nashville): 3 Assists, 2 Schüsse, 3 Blocks, TOI 25:10 Min.

Der Lauf von Roman Josi hält an. Der Berner Captain der Nashville Predators hat nach drei Assists beim 4:1-Heimsieg gegen die Pittsburgh Penguins nun in den letzten sieben Partien in Folge geskort. Der 31-jährige Josi bringt es in dieser Zeitspanne auf 16 Punkte (3 Tore, 13 Assists). Insgesamt hat er in dieser Saison 69 Skorerpunkte (17/52) gesammelt – mehr als jeder andere Verteidiger in der Liga und mehr als ein Schweizer jemals in der NHL erreicht hat.

«Ich weiss nicht, wie viele Spiele er dieses Jahr für uns gewonnen hat», sagte Mitspieler Mattias Ekholm über Josi. «Für mich ist er der beste Verteidiger der NHL. Und offensiv ist er schon das ganze Jahr über überragend.»

Washington Capitals – New York Islanders 4:3 n.P.

Nur zwei Spieler in der Geschichte haben mehr Tore in der NHL erzielt als Alexander Owetschkin. Der Russe rückte mit einem Treffer alleine auf Rang 3, liess mit Jaromir Jagr eine andere Eishockey-Legende hinter sich. Nur Wayne Gretzky (894 Tore) und Gordie Howe (801) liegen noch vor «The GR8» Owetschkin (767).

Der historische Treffer Owetschkins. Video: streamable

Owetschkin ist damit zugleich der Europäer mit den meisten NHL-Toren. Eine Marke, die er ruhig ausbauen solle, riet Jagr in einer Videobotschaft. Schliesslich sei nicht ausgeschlossen, dass er noch einmal in der NHL spiele, sagte der 50-Jährige, der tatsächlich immer noch aktiv ist. Für Kladno brachte es Jagr in dieser Saison in 43 Einsätzen in der höchsten tschechischen Liga auf 19 Skorerpunkte (8 Tore, 11 Assists).

Owetschkin hat in dieser Saison mittlerweile 37 Tore auf seinem Konto. Damit liegt er auf Rang 5 hinter Auston Matthews (45 Tore), Leon Draisaitl, Chris Kreider (beide 39) und Kyle Connor (38).

Toronto Maple Leafs – Dallas Stars 4:0

Auch ohne den gesperrten Matthews kamen die Leafs zu einem klaren Heimsieg. Die Geschichten der Partie schrieben die beiden Goalies. Der Schwede Erik Källgren kam bei seinem NHL-Debüt mit 35 Paraden gleich zu einem Shutout, und Stars-Keeper Jake Oettinger zeigte bei diesem Monster-Save seine Reflexe:

Montreal Canadiens – Arizona Coyotes 3:6

Janis Moser (Arizona): 2 Schüsse, 4 Blocks, TOI 13:11 Min.

Das Hoch der Coyotes hält an: Sie kamen zum sechsten Sieg in den letzten sieben Spielen. Herausragend war aber auch ein Spieler Montreals. Cole Caufield traf im Mitteldrittel zwei Mal innerhalb von nur acht Sekunden:

Colefields Doublette in kürzester Zeit. Video: streamable

San Jose Sharks – Florida Panthers 2:3 n.V.

Timo Meier (San Jose): 1 Assist, 4 Schüsse, TOI 20:47 Min.

Den 58. Skorerpunkt der Saison holte sich Timo Meier. Der Appenzeller leistete die Vorarbeit zum 1:0 der Sharks durch Logan Couture. (ram)