25 Promi-Doppelgänger, die an NHL-Spielen gesichtet wurden

25 Promi-Doppelgänger, die an NHL-Spielen gesichtet wurden

Sollte es Jared Staal als Trainer in die NHL schaffen, könnte er damit auch ein Problem seines Vaters lösen. Henry Staal weiss nämlich schon jetzt: «Eines Tages werde ich abends hier sitzen und realisieren: ‹Oh, es spielt gar keiner meiner Jungs.› Das wird mich treffen. Dann werde ich da sitzen, zurückblicken und feststellen: ‹Was war das für eine Reise!›»

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Auch der jüngste von vier Brüdern, der 31-jährige Jared Staal, spielte in der NHL – er brachte es auf zwei Einsätze in der Saison 2012/13. Derzeit ist er in der East Coast Hockey League im Trainerstab der Orlando Solar Bears – und seine Brüder sagten, sie wären nicht überrascht, würde er dereinst als Coach statt als Spieler die Marke von 1000 NHL-Partien erreichen.

Der 37-jährige Eric war der erste der Staal-Brüder in der NHL . Sein Aufstieg sei eine Motivation für die anderen gewesen, betonte Marc Staal. «Ich wusste, ich bin ebenso gut wie Eric, ich stehe jeden Tag mit ihm auf dem Eis und kann das, was er kann, auch. Wir dachten: ‹Okay, Eric bekommt die Chance, warum nicht auch ich?›»

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

«Um ehrlich zu sein, ist es irgendwie surreal», sagte Marc Staal zu seinem Jubiläumsspiel. «Eishockey ist unser ganzes Leben und ich glaube, wir sind alle dankbar, dass wir so lange spielen durften. Das ist eine coole Sache.» Er glaube nicht, dass sie ohne einander so weit gekommen wären, meinte der 35-Jährige. «Ich glaube, es hat uns geholfen, uns gegenseitig zu pushen, uns herauszufordern und uns zu ermutigen.»

Und doch gab es in der Partie einen Grund zum Feiern für einen Spieler Detroits. Marc Staal absolvierte seine 1000. Partie in der Regular Season – und er sorgte damit für ein Novum. Denn gemeinsam mit seinen Brüdern Eric und Jordan ist die Familie Staal aus Thunder Bay nun die erste, bei denen drei Brüder diesen Meilenstein erreicht haben.

Das Resultat? Zum Vergessen. Mit 0:3 verloren die Detroit Red Wings gegen die Calgary Flames. Die Qualifikation für die Stanley-Cup-Playoffs ist nach rund drei Vierteln der Regular Season nur noch in weiter Ferne.

Podcast: So geht Digitalisierung auf dem Hof

So geht Reparieren! 8 Lifehacks, die du in deinem Leben brauchst 😉

Gänsehaut-Stimmung in der Nuova Valascia – so feiert Ambri seinen Playoff-Coup

Tennis-Drama in Indian Wells – Azarenka bricht mitten im Spiel in Tränen aus

So hast du die Formel-1-Stars noch nie gesehen – die Reaktionen sind 😂😂😂

Nach seinen Brüdern Eric und Jordan hat am Wochenende Marc Staal diesen Meilenstein erreicht: Der Verteidiger der Detroit Red Wings absolvierte sein 1000. Spiel in der Regular Season der NHL.

Marc Staal (links) in seinem Jubiläumsspiel.

Marc Staal (links) in seinem Jubiläumsspiel. Bild: keystone

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Schweizer Meilensteine in der NHL

33 Karikaturen, die perfekt zeigen, wie sich Putin in der Ukraine verzockt hat

«Unter Trump wäre das nicht passiert»: So denkt Amerika über den Krieg

Hassverbrechen an Pizzen: Diese 27 Bilder bringen jeden Italiener zum Weinen

Infektionszahlen in China steigen weiter +++ Wer nach London will, muss nicht mehr testen

Russinnen in der Schweiz: Plötzlich gehören sie zum Feind – vier Frauen erzählen

EU-Premierminister besuchen Selenskyj +++ Heftige Explosionen in Kiew

Noch ist die Eitelkeit beim SC Bern stärker als der Hockey-Verstand

Warum hat es Ambri auf Kosten von Bern in die Pre-Playoffs geschafft? Ganz einfach: Ambri hat einen charismatischen Trainer. Der SC Bern hat keinen Trainer. So einfach ist es. Und doch tut sich die sportliche SCB-Führung schwer, endlich einzusehen, dass es halt so ist.

Ambri hat mindestens so viel Verletzungs- und anderes Pech wie der SC Bern. Fürs letzte Spiel stehen Trainer Luca Cereda nur noch zwei ausländische Spieler zur Verfügung: Torhüter Janne Juvonen und Verteidiger Juuso Hietanen. Ambri besiegt die Lakers trotzdem 6:2. Weil jeder weiss, welche Rolle er in einem seit Jahren eingeübten Spielkonzept zu übernehmen hat. Luca Cereda steht in seiner fünften Saison. Ambri hat seit fünf Jahren einen richtigen, den richtigen Trainer.