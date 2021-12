Selfies an den schönsten Stränden von Lombok bis Honolulu, Fotos von Quinoa-Avocado-Salaten und vegane Randen-Lauch-Smoothies – das alles findest du bei uns garantiert nicht. Dafür haben wir die besten Videos, spannendsten News und witzigsten Sprüche rund ums Eishockey.

Ohne den in der Quarantäne steckenden Captain Roman Josi spielend, verlieren die Nashville Predators in der NHL nach sieben Siegen erstmals wieder. Sie unterliegen den Washington Capitals auswärts 3:5. Nach den pandemiebedingten Verschiebungen ist es die erste Partie der Predators seit dem 17. Dezember – und die erste Niederlage seit fast einem Monat.

Jonas Siegenthalers auffälligste Aktion ist ein Kampf. Nach einem Check an Kyle Okposo prügelt sich der Zürcher Verteidiger mit Brett Murray.

Die New Jersey Devils starten nach der Weihnachtspause mit einem Sieg. Sie bezwingen die Buffalo Sabres auswärts mit 4:3. Nico Hischier sammelt beim 1:0-Führungstreffer in Überzahl einen Assist, bleibt sonst in seinem Comeback nach einer Covid-Erkrankung aber relativ blass.

Hischier punktet, Siegenthaler prügelt: New Jersey siegt nach der Pause

50. Tor im 39. Saisonspiel – Wayne Gretzky schafft den verrücktesten seiner Rekorde

50 Tore in den ersten 50 Partien der Saison – das war eine geradezu mystische Bestmarke. Zwei Stürmer hatten sie erreicht. Montreals Maurice «Rocket» Richard (1944/45) und dann 1980/81 Mike Bossy (New York Islanders). Dann kommt in der Saison 1981/82 Wayne Gretzky und pulverisiert den Rekord.

Man hielt es eigentlich nicht für möglich, was Wayne Gretzky leistete. Er braucht bloss 39 Spiele für 50 Treffer. Ein wichtiger Grund für seine Produktivität ist Jarri Kurri. Der Finne stürmt in dieser Saison erstmals mit Gretzky in einer Linie – und sollte dies bis zu dessen Transfer nach Los Angeles im Sommer 1988 tun. Später folgte er Gretzky später nach Los Angeles.