Sport

NHL

So schön ist das erste NHL-Tor des jungen Schweizers Philipp Kuraschew



So schön ist der erste NHL-Treffer des jungen Schweizers Philipp Kuraschew

Florida Panthers – Chicago Blackhawks 5:4 n.V.

Philipp Kuraschew: 1 Tor, 1 Schuss, 10:03 TOI

Pius Suter: 1 Schuss, 13:31 TOI​

Philipp Kuraschew gelang der erste NHL-Treffer. In seiner erst dritten Partie in der prestigeträchtigsten Liga der Welt erzielte der 21-jährige aus dem Aaretal für die Chicago Blackhawks den Führungstreffer zum 4:3. Er schloss in der 47. Minute einen Konter mit einem Schuss aus der Distanz erfolgreich ab.

Gleichwohl verpasste sein Team den ersten Saisonsieg. Die Florida Panthers setzten sich 5:4 nach Verlängerung durch.

Kuraschew hatte sich in der National League mit Lugano auf die Saison in Nordamerika vorbereitet. Vergangenen Samstag kam er dann zu seinem Debüt. Zwei Tage zuvor durfte bereits der Teamkollege Pius Suter mit den Blackhawks zur NHL-Premiere auflaufen. Der Zürcher stand auch diesmal auf dem Eis und erhielt mehr Spielzeit als Kuraschew, der mit seinem einzigen Abschussversuch gleich traf.

Detroit Red Wings – Columbus Blue Jackets 3:2 n.V.

Dean Kukan: 1 Assist, 2 Schüsse, 14:38 TOI

Auch Dean Kukan äufnete sein Punktekonto. Der Verteidiger der Columbus Blue Jackets gab den Assist zum 2:2-Ausgleich, der seinem Team die Verlängerung eintrug. In der Overtime setzten sich die Detroit Wings durch.

Pittsburgh Penguins – Washington Capitals 5:4 n.V.

Jonas Siegenthaler überzählig

New York Rangers – New Jersey Devils 3:4

Nico Hischier weiterhin am Fuss verletzt

Nashville Predators – Carolina Hurricanes

Die Partie wurde verschoben, nachdem fünf Spieler der Hurricanes positiv auf Corona getest wurden. Der Bündner Stürmer Nino Niederreiter gehört nicht dazu. (ram/sda)

Schweizer Skorerliste: tabelle: nhl

watson Eishockey auf Instagram Selfies an den schönsten Stränden von Lombok bis Honolulu, Fotos von Quinoa-Avocado-Salaten und vegane Randen-Lauch-Smoothies – das alles findest du bei uns garantiert nicht. Dafür haben wir die besten Videos, spannendsten News und witzigsten Sprüche rund ums Eishockey.



Folge uns hier auf Instagram.

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

So viel verdienen die Schweizer Eishockeystars in der NHL NHL-Einsätze von Schweizer Eishockeyspielern Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter