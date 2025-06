Kylian Mbappé litt an einer schweren Magen-Darm-Entzündung. Bild: keystone

Mbappé hat wegen Magen-Darm-Entzündung fast 5 Kilo abgenommen – jetzt trainiert er wieder

Kylian Mbappé trainiert nach seiner heftigen Magen-Darm-Entzündung wieder und könnte sogar im letzten Gruppenspiel der Klub-WM zum Einsatz kommen. Allerdings hat der Franzose aufgrund der Virus-Erkrankung fast fünf Kilogramm abgenommen.

Real Madrid startete an der Klub-WM mit einem Unentschieden und einem Sieg in das Turnier und könnte in der Nacht auf Freitag mit einem Punktgewinn gegen Red Bull Salzburg die Achtelfinal-Qualifikation klarmachen. Je nach Fitnesszustand ist nach seiner starken Virus-Erkrankung auch ein Einsatz von Kylian Mbappé möglich.

Wie die spanische Zeitung Marca berichtet, litt der 26-Jährige an einer Gastroenteritis, also einer schweren Magen-Darm-Grippe. Aufgrund der Krankheit hat der Franzose innert kürzester Zeit laut der Marca fast fünf Kilogramm abgenommen.

Wegen der Inkubationszeit wird damit gerechnet, dass Mbappé sich noch vor dem Abflug in die USA mit dem Virus angesteckt hat. Kurze Zeit nach der Ankunft in Miami verschlechterte sich der Zustand von Mbappé und er musste sogar in ein Spital eingeliefert werden.

Mbappé konnte zu Beginn der Woche das Training wieder aufnehmen und meldete sich in der Nacht auf Donnerstag auf Instagram mit den Worten: «Endlich zurück!» Über eine Rückkehr auf den Platz würde sich auch Trainer Xabi Alonso freuen, wie er selbst kürzlich sagte: «Ich freue mich darauf, ihn wieder bei mir zu haben, aber wir müssen sehen, wie er sich von Tag zu Tag entwickelt. Wir müssen abwarten. Wir warten auf ihn.» (riz)