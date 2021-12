Routinier Phil Kessel (rechts) gratuliert Rookie Janis Moser. Bild: keystone

Ex-Biel-Verteidiger Moser erzielt seine ersten beiden Tore in der NHL

San Jose Sharks – Arizona Coyotes 8:7 n.P.

Timo Meier (Sharks): 1 Tor, 1 Assist, 3 Schüsse, TOI 21:22 Min.

Janis Moser (Coyotes): 2 Tore, 2 Schüsse, TOI 22:15 Min.​

Zwei Wochen nach der Beförderung ins NHL-Team erzielte Verteidiger Janis Moser seine ersten NHL-Tore. Trotz zwei Treffern des Bielers verlieren die Arizona Coyotes bei den San Jose Sharks aber 7:8 nach Penaltyschiessen.

Das war das Penaltyschiessen. Video: YouTube/SPORTSNET

Nicht nur Moser glänzte. Bei den San Jose Sharks überzeugte Timo Meier mit einem Tor (zum 5:3), einem Assist (zum 1:0) und einer Plus-1-Bilanz.

Janis Moser erzielte sein erstes NHL-Tor 140 Sekunden vor der ersten Pause zum 2:2-Ausgleich. Später verkürzte er 23 Sekunden vor Schluss des zweiten Abschnitts in Überzahl auf 4:5. Arizona lag im spektakulären Spiel mit 15 Goals nie in Führung, aber viermal mit zwei Toren in Rückstand (2:4, 3:5, 4:6, 5:7).

Obwohl Moser der wackligen Abwehr der Arizona Coyotes, dem erfolglosesten NHL-Team in dieser Saison, noch nicht zu Stabilität verhelfen konnte, dürfen seine ersten zwei (von einem Unterbruch geprägten) Wochen in der NHL als erfolgreich bezeichnet werden.

Auch mit Moser kassierten die Coyotes in drei Partien zwar 16 Gegentore, aber der Bieler spielte deutlich mehr als andere Verteidiger, verhalf Arizona in drei Spielen zu drei Punkten und erspielte sich in seinen ersten drei Partien eine Plus-3-Bilanz. (ram/sda)