Gegen Ryan Reaves muss Nino Niederreiter unten durch. Bild: www.imago-images.de

Niederreiter mit den Jets in den Playoffs – NHL spielt in Australien

Minnesota Wild – Winnipeg Jets 1:3

Nino Niederreiter (Winnipeg): 1 Assist, 1 Schuss, TOI 16:04 Min.

Die Winnipeg Jets siegten gegen die Minnesota Wild 3:1 und schnappten sich so den letzten Playoff-Platz in der Western Conference. Die Gäste gingen bereits in der 3. Minute in Führung. Nach einem abgewehrten Abschluss von Nino Niederreiter kam Adam Lowry an den Puck und erzielte den Treffer.

Für den 30-jährigen Bündner, der im Februar von den Nashville Predators zu den Jets getradet wurde, war es der 17. Assist in dieser Saison. Die Entscheidung fiel in der 55. Minute, als Mason Appleton mit dem dritten Treffer alles klar machte.

Auch die Panthers sind dabei

Ebenfalls für die Playoffs qualifiziert haben sich die Florida Panthers, die dafür nicht einmal im Einsatz stehen mussten. Weil die Pittsburgh Penguins gegen die Chicago Blackhawks patzten (2:5), können die Panthers nicht mehr vom Wild-Card-Platz verdrängt werden. Um den letzten Playoff-Platz im Osten duellieren sich die Penguins mit den New York Islanders, die in der Nacht auf Donnerstag (Schweizer Zeit) die Montreal Canadiens empfangen.

New Jersey Devils – Buffalo Sabres 6:2

Nico Hischier (New Jersey): 2 Assists, 2 Schüsse, TOI 20:06 Min.

Timo Meier (New Jersey): 1 Assist, kein Schuss, TOI 16:32 Min.

Jonas Siegenthaler (New Jersey): 1 Tor, 2 Schüsse, TOI 19:42 Min.​

In der Metropolitan-Division geht es noch um den Gruppensieg. Die New Jersey Devils, die gegen die Buffalo Sabres 6:2 gewannen, liegen weiterhin einen Punkt hinter den ebenfalls siegreichen Carolina Hurricanes (4:1 gegen die Detroit Red Wings). Die drei Devils-Schweizer sammelten alle Punkte. Verteidiger Jonas Siegenthaler schoss das zwischenzeitliche 2:0, Captain Nico Hischier sammelte zwei Assists, Timo Meier einen. Im letzten Spiel der Regular Season treffen die Devils auswärts auf die Washington Capitals.

NHL geht nach Australien

Erstmals überhaupt wird die NHL in der südlichen Hemisphäre spielen. Vor der neuen Saison im kommenden September wird es in Melbourne zwei Testspiele zwischen den Los Angeles Kings und den Arizona Coyotes geben. (ram/sda)