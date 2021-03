Niederreiter erzielt sein 13. Saisontor – Fiala mit Assist bei Wild-Sieg

Erneut längere Pause für Nico Hischier

Nico Hischier muss erneut länger pausieren. Der Captain der New Jersey Devils fällt nach einer Operation an der Nase rund drei Wochen aus. Hischier hatte die Verletzung Ende Februar im Spiel gegen die Washington Capitals erlitten. Ein abgelenkter Puck nach einem Schuss seines Teamkollegen P.K. Subban traf ihn am Kopf.



Der 22-jährige Walliser bleibt damit vom Pech verfolgt. Wegen eines im Dezember erlittenen Wadenbeinbruchs gab er erst vor knapp vier Wochen sein Saisondebüt. Danach wurde er auch noch auf die Covid-Liste gesetzt.Wie Hischier läuft es dem gesamten Team in der laufenden Saison nicht nach Wunsch. In der Rangliste der East Division liegen die Devils an zweitletzter Stelle.