300. NHL-Partie: JJ Moser surft mit Tampa weiter auf Erfolgswelle

Janis, in den USA besser bekannt als JJ, Moser absolviert sein 300 NHL-Spiel erfolgreich. Auch Akira Schmid und Kevin Fiala siegen, Roman Josi muss als Verlierer vom Eis.

Flyers – Lightning 2:7

Die Lightning mit JJ Moser gewinnen mit 7:2 gegen die Philadelphia Flyers. Damit feiert Tampa den neunten Sieg in Folge. Moser blieb in der Partie zwar ohne Skorerpunkte, beendete aber das Spiel mit einer Plus-3-Bilanz und sorgte gemeinsam mit seinen Kollegen für lediglich 20 Abschlüsse der Flyers, einem eigentlich formstarken Team. Der Bieler hat sich in dieser Saison zu einem der besten Defense-Allrounder der Liga entwickelt – er bestritt gegen Philadelphia sein 300. Spiel in der besten Liga der Welt. Kürzlich hat er bei Tampa einen langfristigen Millionenvertrag unterschrieben.

Offensiv entscheidend für den Sieg von Tampa war Nikita Kutscherow. Erst traf er zweimal, dann zeichnete er sich, ebenfalls zweimal, als einer der Assistgeber zum 4:1 beziehungsweise 7:2 aus.

Golden Knights – Blues 4:2

Auch erfolgreich waren die Vegas Golden Knights. Mit Akira Schmid im Tor gewannen die Knights gegen die St. Louis Blues mit 4:2. Pius Suter stand wegen einer Verletzung am rechten Knöchel, die er sich Ende Dezember zugezogen hatte, wie in den vergangenen Spielen nicht im Kader der St. Louis Blues.

Oilers – Kings 3:4 n.P.

Die Los Angeles Kings mit Kevin Fiala setzten sich mit 4:3 nach Penaltyschiessen gegen die Edmonton Oilers durch. Fiala war weder während der Partie, noch im Shootout, unter den Torschützen.

Predators – Blackhawks 0:3

Weniger erfolgreich war derweil Roman Josi mit den Nashville Predators. Gegen die Chicago Blackhawks verlor das Team von Josi, der 25 Minuten auf dem Eis stand, 0:3.

