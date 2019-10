Sport

NHL: Malgin und Josi überzeugen mit Tor und Assist



Malgin führt Panthers mit Tor und Assist zum Sieg – auch Josi mit Glanzauftritt

Nashville-Captain Roman Josi führte seine Predators in der Nacht zum Mittwoch zu einem 6:1-Erfolg über die Anaheim Ducks. Dem Berner gelang bereits sein vierten Saisontreffer.

Josi schoss die Predators in der 12. Minute in Führung. Der Berner Verteidiger war im Powerplay mit einem Distanzschuss aus dem Handgelenk erfolgreich. Der Puck fand, ohne abgelenkt zu werden, via Innenpfosten den Weg in Tor. Der 29-jährige Josi liess sich bereits den neunten Skorerpunkt in der laufenden Meisterschaft gutschreiben. Sein Verteidiger-Kollege Yannick Weber hingegen erhielt kein Aufgebot.

Auch Denis Malgin polierte seine Statistik auf. Der Stürmer aus Olten liess sich beim 4:2-Sieg der Florida Panthers über die Pittsburgh Penguins einen Treffer plus einen Assist gutschreiben. Zunächst gelang Malgin nach einem feinen Pässchen von Jonathan Huberdeau der 2:1-Führungstreffer.

In den letzten Minuten, als die Penguins alles auf eine Karte setzten, markierten Malgin und seine Kollegen der dritten Reihe den entscheidenden Treffer ins leere Tore. Malgin erkämpfte sich den Puck im eigenen Drittel und lancierte seinen Stürmer-Kollegen Frank Vatrano.

Timo Meier verbuchte bei der 3:4-Niederlage seiner San Jose Sharks gegen die Buffalo Sabres einen Assist. Bei der zwischenzeitlichen 2:0-Führung durch Marc-Edouard Vlasic leitete er den Angriff sehenswert ein.

Kevin Fiala kam beim 3:0-Sieg seiner Minnesota Wild gegen die Edmonton Oilers nicht zum Einsatz. Jonas Siegenthaler kam beim 5:3-Sieg der Washington Capitals gegen die Calgary Flames auf etwas mehr als 15 Minuten Eiszeit. (pre/sda)

Die Schweizer NHL-Skorer: bild: screenshot

