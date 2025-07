Wellens erstmals Etappensieger an der Tour de France

Materialschlacht an der Tour de France – was ein Team alles dabei hat

Wellens, der in der Regel aufs Gesamtklassement fährt und früher auch schon kleinere Rundfahrten für sich entschied, setzte sich erstmals in einer Etappe der Tour de France durch. Im Giro und an der Vuelta war er je schon zweimal erfolgreich gewesen.

An der Spitze des Gesamtklassements gab es keine Änderungen. Tadej Pogacar und Co. kamen mit mehreren Minuten Rückstand ins Ziel.

Nach dem Ausscheiden in den Viertelfinals ist die EM für die Schweiz zu Ende, aber der Weg in eine erfolgreiche Zukunft der Nati hat erst begonnen. Die Frage ist nur: Mit oder ohne Pia Sundhage als Trainerin? Eine klare Antwort gibt es am Tag nach dem EM-Out noch nicht.

Am Tag nach dem Ausscheiden der Schweiz an der Heim-EM, keine zwölf Stunden nach dem 0:2 gegen Spanien, interessierte die Frage: Bleibt Pia Sundhage Nationaltrainerin dieses Teams, welches das Land in den letzten drei Wochen so sehr begeistert hat. Die Trainerin selbst hatte schon unmittelbar nach dem Spiel gegen Spanien auf den laufenden Vertrag bis Ende Jahr verwiesen.