Die LA Kings verlieren bei den Vegas Golden Knights Bild: keystone

Niederlagen und keine Skorerpunkte: Ärgerlicher Abend für Fiala und Suter

Mehr «Sport»

Vegas – Los Angeles 3:2

Kevin Fiala, 3 Schüsse, 1 Check, 20:22 TOI

Kevin Fialas Los Angeles Kings unterlagen im bereits fünften Saisonduell mit den Vegas Golden Knights zum dritten Mal, sie kamen beim Gastspiel nicht über ein 2:3 hinaus. Der Schweizer Stürmer kam in der zweiten Linie auf gut 19 Minuten Einsatzzeit, blieb aber ohne Skorerpunkt, weil ein Treffer von ihm wegen Torhüterbehinderung aberkannt wurde.

Vancouver – Philadelphia 1:4

Pius Suter, 1 Schuss, 1 Check, 15:34 TOI

Dank dem Sieg schlossen die Golden Knights in der Pacific Division zu den führenden Vancouver Canucks auf. Die Kanadier, bei denen Suter sein 22. Saisonspiel bestritt, mussten sich den Philadelphia Flyers geschlagen geben. Sie verloren in der heimischen Rogers Arena mit 1:4. Suter, der in den vier Spielen davor vier Skorerpunkte gesammelt hatte, steuerte dieses Mal weder Tor noch Assist bei.