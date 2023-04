Akira Schmid lässt sich nicht bezwingen. Bild: keystone

Seit er spielt, läuft es – Schmid führt Devils mit Shutout zum dritten Sieg

New Jersey Devils – New York Rangers 4:0

Stand in der Serie: 3:2

Akira Schmid (New Jersey): 23 Paraden

Nico Hischier (New Jersey): 1 Assist, 4 Schüsse, 6 Hits, 1 Block, TOI 19:51

Timo Meier (New Jersey): 5 Schüsse, 1 Hit, 1 Block, TOI 15:18 Min.

Jonas Siegenthaler (New Jersey): 1 Schuss, 1 Hit, 2 Blocks TOI 17:31 Min.



Der Höhenflug von Akira Schmid, der beim 4:0-Sieg gegen die New York Rangers zum besten Spieler des Spiels gekürt wurde, bleibt eine der grossen Geschichten in den Playoffs um den Stanley Cup. In seinem dritten Einsatz gelang Schmid mit den New Jersey Devils der dritte Sieg. Erstmals blieb der 22-jährige Emmentaler dabei ohne Gegentor. In der Regular Season war ihm bereits einmal ein Shutout gelungen.

«Die Jungs vor mir haben phänomenal gespielt», spielte Schmid seinen Anteil herunter. «Ich hatte nicht viel zu tun. Ich kann meinen Kollegen nicht genug Anerkennung zollen. Wir haben viele Schüsse abgewehrt und den Puck nicht durchgelassen.»

Der zweite Matchwinner für die Devils, bei denen erneut ein Schweizer Quartett zum Einsatz kam, war Erik Haula. Der 32-jährige Finne erzielte zwei Tore und gab dazu noch den Assist zu einem dritten Treffer.

Mit Captain Nico Hischier, der das Zuspiel zum 4:0-Endstand gab, trug sich auch ein Schweizer in die Skorerliste der Partie ein. «Wir zeigten, was in uns steckt. Es war wirklich ein gutes Spiel von allen», freute sich der Walliser.

«New Jersey hat ein verdammt gutes Spiel gemacht, ihr bislang bestes in dieser Serie», kommentierte Rangers-Headcoach Gerard Gallant. «Ich denke, ihr Torwart hat ausgezeichnet gespielt. Igor Shesterkin (der Rangers-Goalie) war auch sehr gut, aber Schmid war wirklich sehr gut.»

Die Serie wird mit dem sechsten Spiel in der Nacht auf Sonntag (2.00 Uhr Schweizer Zeit) fortgesetzt. Gespielt wird im Madison Square Garden in New York.

Die weiteren Spiele

Die Toronto Maple Leafs verloren Spiel 5 gegen die Tampa Bay Lightning mit 2:4. Dennoch führt Toronto in der Serie weiterhin mit 3:2 Siegen.

Für die Winnipeg Jets mit dem Churer Stürmer Nino Niederreiter ist die Saison nach dem fünften Playoff-Spiel vorbei. Die Vegas Golden Knights gewannen 4:1 und entschieden die Serie damit mit dem gleichen Ergebnis für sich. (ram)