Sami Vatanen, der Genfer Matchwinner in der Belle. Bild: keystone

Mit diesem Traumsolo leitet Sami Vatanen den Genfer Meisterjubel ein

Mehr «Sport»

Genf-Servette ist zum ersten Mal in seiner 118-jährigen Geschichte Schweizer Meister. Im siebten Finalspiel liessen sie Gegner Biel kaum eine Chance und gewannen am Ende mit 4:1. Matchwinner war der finnische Verteidiger Sami Vatanen, der seine Farben früh auf Kurs brachte. Mit einem herrlichen Solo liess der 31-Jährige die Les-Vernets-Halle in der vierten Minute ein erstes Mal explodieren und startet so die Genfer Meisterparty.

Wenig später legte Vatanen in doppelter Überzahl noch ein weiteres Tor nach und war so auch für den Siegtreffer verantwortlich. (abu)