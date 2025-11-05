Nebel
NHL

NHL: Schmid feiert 1. Shutout für Vegas, Fiala trifft gegen Niederreiter

Anaheim Ducks left wing Cutter Gauthier (61) celebrates his goal with the bench during the second period of an NHL hockey game against the Florida Panthers, Tuesday, Nov. 4, 2025, in Anaheim, Calif. ( ...
Hattrick beim Schützenfest der 7:3 der Anaheim Ducks gegen die Florida Panthers: Der 21-jährige Cutter Gauthier.Bild: keystone

Schmid feiert zweiten Karriere-Shutout – Fiala entscheidet Duell mit Niederreiter

05.11.2025, 07:1605.11.2025, 07:30

Vegas Golden Knights – Detroit Red Wings 1:0

Akira Schmid (Golden Knights): 24 Paraden, Abwehrquote 100 %

Akira Schmid machte mit einem Shutout Werbung in eigener Sache. Der Goalie aus dem Emmental ermöglichte den Vegas Golden Knights in der Nacht auf Mittwoch den 1:0-Erfolg über die Detroit Red Wings.

NHL, Eishockey Herren, USA Detroit Red Wings at Vegas Golden Knights Nov 4, 2025 Las Vegas, Nevada, USA Vegas Golden Knights goaltender Akira Schmid 40 is named First Star of the Game after the Golden ...
Schmid wird als First Star of the Game ausgezeichnet.Bild: www.imago-images.de

Es war dies Schmids erster Shutout in einem NHL-Spiel für die Vegas Golden Knights, bei denen er seit Juni 2024 unter Vertrag steht, und sein zweiter insgesamt. Schmid parierte 24 Schüsse. Stammgoalie Adin Hill ist derzeit verletzt – der Schweizer nutzt die Möglichkeit, die sich ihm bietet.

Los Angeles Kings – Winnipeg Jets 3:0

Kevin Fiala (Kings): 2 Schüsse, 1 Tor, TOI 15:50 Min.
Nino Niederreiter (Jets): TOI 12:27 Min.

Ein Schweizer NHL-Duell geht an Kevin Fiala. Der Ostschweizer Stürmer gewann mit den Los Angeles Kings das Heimspiel gegen Nino Niederreiter und die Winnipeg Jets mit 3:0.

Fiala gelang dabei sein sechstes Saisontor. Fünf Minuten vor dem Ende der Partie war sein 2:0 im Powerplay die Vorentscheidung.

Adrian Kempe hatte Los Angeles im Startdrittel in Führung gebracht. Für die endgültige Entscheidung sorgte Drew Doughty mit seinem Treffer ins verwaiste Jets-Tor in der Schlussminute.

Dallas Stars – Edmonton Oilers 4:3 n.P.

Lian Bichsel (Stars): 1 Schuss, TOI 13:04 Min.

Die Highlights der Partie.Video: YouTube/NHL

Colorado Avalanche – Tampa Bay Lightning 3:2

J.J. Moser (Lightning): TOI 19:00 Min.

Die Siegesserie der Tampa Bay Lightning wurde nach fünf Erfolgen durch Colorado Avalanche gestoppt. Janis Moser in den Reihen der Lightning stand während 19 Minuten und bei einem Gegentreffer auf dem Eis.

Analyse
Philipp Kurashev – von der Tribüne zum NHL-Star der Woche

(ram/sda)

