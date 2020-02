Matchwinner Kevin Fiala – der Schweizer schiesst Minnesota mit Doppelpack zum Sieg

Verlorene Zähne, Checks und Prügel – 6 Szenen aus einer wilden NHL-Nacht

Nico Hischier erzielt in der Nacht auf heute ein absolutes Traumtor. Aber auch sonst ist in der NHL einiges passiert. Diese sechs Videos solltest du ebenfalls gesehen haben.

Dass ein Torhüter Zähne verliert, sieht man auch nicht alle Tage. Ist aber so passiert beim Spiel zwischen den New Jersey Devils und den New York Islanders (3:4). Devils-Goalie Mackenzie Blackwood kassiert einen Slapshot von Ryan Pulock an die Maske. Der Schuss ist so hart, dass es dem 23-Jährigen den Helm ins Gesicht drückt.

Als sich das medizinische Personal um den Keeper kümmert, ist schnell klar: Für zwei Zähne ist Feierabend. Blackwood lässt sie sich gleich auf dem Eis noch ziehen – …