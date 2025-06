Stefan Frei im Tor von Seattle muss den Abschluss von Kwarazchelia passieren lassen. Bild: keystone

Messis Inter Miami steht im Achtelfinal – Atlético Madrid schon ausgeschieden

Seattle – PSG 0:2

Das Starensemble von Champions-League-Sieger PSG erfüllte seine Pflicht mit einem 2:0-Sieg gegen die Seattle Sounders. Das Team mit dem Schweizer Goalie Stefan Frei blieb auch in seinem Heimstadion harmlos und beendet die Klub-WM mit null Punkten.

Die Tore für den französischen Ligaprimus erzielten der Georgier Chwitscha Kwarazchelia in der 35. und der Marokkaner Achraf Hakimi in der 66. Minute.

Atletico Madrid – Botafogo 1:0

Den 2. Platz in der Gruppe belegt trotz einer abschliessenden 0:1-Niederlage gegen Atlético Madrid Botafogo aus Rio de Janeiro.

Den Spaniern wurde die 0:4-Kanterniederlage zum Auftakt gegen den PSG zum Verhängnis. Deshalb hätten sie gegen die Brasilianer einen Sieg mit mindestens drei Toren Differenz gebraucht.

Bereits nach zwei Partien hatten sich in anderen Gruppen Juventus Turin, Bayern München, Manchester City und mit Flamengo ein weiteres Team aus Rio für die Achtelfinals qualifiziert.

Inter Miami – Palmeiras 2:2

Palmeiras und Inter Miami mit Lionel Messi schaffen an der Klub-WM in den USA den Sprung in die Achtelfinals. Beim 2:2 in der Direktbegegnung verspielt das Team aus Florida einen 2:0-Vorsprung.

Bis zehn Minuten vor Schluss sah Inter Miami vor heimischer Kulisse im abschliessenden Gruppenspiel wie der sichere Sieger aus. Messis Landsmann Tadeo Allende (16.) nach Vorarbeit von Luis Suarez und der Routinier aus Uruguay selber (65.) hatten ihre Mannschaft 2:0 in Führung gebracht. Doch zwei Einwechselspieler, Paulinho (80.) und Mauricio (87.), retteten Palmeiras das Unentschieden. Die Equipe aus São Paulo zieht dank der besseren Tordifferenz als Gruppensieger vor dem punktgleichen Kontrahenten in die K.o.-Phase ein.

Inter Miami bekommt es am Sonntag in Atlanta mit Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain zu tun, Messis einstigem Arbeitgeber. Palmeiras trifft am Samstag in Philadelphia in einem brasilianischen Duell auf Botafogo.

Porto – Al Ahly 4:4

Auch das zweite Spiel der Gruppe A in der Nacht auf Dienstag endete unentschieden. Der FC Porto und Al Ahly aus Ägypten trennten sich in East Rutherford 4:4. Besonders hervor tat sich Wessam Abou Ali. Der in Dänemark geborene palästinensische Stürmer erzielte für die Nordafrikaner drei Tore. Beide Mannschaften treten sieglos und mit lediglich zwei Punkten die Heimreise an. (abu/sda)