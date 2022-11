Die Arizona Coyotes samt Janis Moser fanden nach vier Niederlagen in Serie in die Erfolgsspur zurück. Beim 4:0-Auswärtssieg über die Carolina Hurricanes liess sich der Schweizer Verteidiger aus Biel einen Assist gutschreiben.

Auch der zweite Schweizer Captain in der NHL bezog in der Nacht eine Niederlage. Roman Josi und sein Teamkollege Nino Niederreiter unterlagen auswärts gegen die Detroit Red Wings mit Pius Suter 0:3.

Nach 13 Siegen in Serie kassierten die New Jersey Devils um Captain Nico Hischier erstmals wieder eine Niederlage. Es bleibt somit bei der Egalisierung des Klubrekords.

Nico Hischier (New Jersey): 3 Schüsse, TOI 24:03 Min. Jonas Siegenthaler (New Jersey): 2 Schüsse, TOI 23:27 Min. Akira Schmid (New Jersey): Ersatz Denis Malgin (Toronto): Überzählig​

Der Stürmer hat somit das erste Dutzend voll und weist nach 21 Partien 21 Skorerpunkte vor (12 Tore/9 Assists). Meier benötigte diese Saison einen Monat, bis sich die Bestform einstellte. In den ersten 9 Partien liess er sich lediglich 2 Assists gutschreiben. In den vergangenen 13 Spielen hingegen kam er auf 12 Tore und 7 Assists.

Nach Argentiniens Pleite gegen Saudi-Arabien kommt es am Mittwoch zu einer weiteren Sensation. Trotz Führung verliert Deutschland gegen Japan mit 1:2.

Die Geschichte wiederholt sich. Wie schon bei der Weltmeisterschaft 2018 in Russland, als die deutsche Mannschaft – damals sogar noch als amtierender Weltmeister – im ersten Spiel Mexiko unterlag, gibt es auch heuer zum Auftakt keine Punkte. Trotz Führung verliert der klare Favorit gegen Japan mit 1:2. Zwei Tore in der 75. und 83. Minute sorgen für den ganz grossen Deutschland-Frust, nachdem Gündogan seine Farben in der ersten Halbzeit in Führung geschossen hat.